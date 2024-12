Milei aseguró que no teme por su vida: "Si me mataran..."

El presidente Javier Milei aseguró en una entrevista con un medio italiano que no teme por su vida. "No, no tengo miedo. Si me mataran, me harían inmortal", le dijo al diario Líbero.

En este sentido, el mandatario agregó: "Si me mataran me convertiría en un héroe aún mayor. Dudo que sean tan estúpidos".

La consulta del periódico de la península fue hecha tras haber catalogado a Milei como una "figura revolucionaria", de esas que suelen generar adhesiones pero también muchos enemigos.

Durante el reportaje el jefe de Estado además destacó a figuras como Donald Trump y Elon Musk, y afirmó que cuenta con el apoyo del 60% de los argentinos.

El presidente Javier Milei junto a la premier de Italia, Giorgia Meloni, durante su reciente visita a la península.

A su vez, reiteró su idea de conformar una coalición internacional de partidos de derecha. "Lo he hablado varias veces, está formado por Trump, Meloni, Bukele y Netanyahu", enfatizó.

La clave del éxito económico según Milei

En esta misma línea, Milei consideró que hay un factor decisivo para que el Gobierno obtenga resultados económicos favorables: "La clave del éxito del programa es la motosierra".

Con respecto a esto último, añadió: "Si hubiéramos aumentado los impuestos para restablecer el equilibrio fiscal, habríamos entrado en recesión. Al recortar el gasto público aseguramos que el sector privado no sufriera, dando un impulso a la economía".

Los dichos del Presidente fueron realizados durante su reciente gira por Italia, en la cual se reunió con la premier Giorgia Meloni y también con empresarios locales que le prometieron inversiones en la Argentina.