Javier Milei confirmó el superávit financiero e hizo un balance de su gestión: "Milagro económico"

El presidente Javier Milei anunció esta noche que la Argentina alcanzó el superávit fiscal en sus cuentas públicas durante el primer trimestre del año, lo que se suma al saldo favorable que se registró en el mismo período en la balanza comercial.

Según el Presidente, quien habló en cadena nacional para, además, hacer un balance de su gestión a cuatro meses de haber asumido, se trata de un "milagro económico".

"Quiero anunciar que el sector publico nacional registró durante el mes de marzo un superavit financiero de más de 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de mas de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PIB durante el primer trimestre del año", dijo el Presidente.

El primer mandatario agregó que "este es el primer trimestre con superavit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo".

Antes de anunciar las cifras del superávit, el jefe de Estado aseguró que "entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido mas de la mitad del camino". Aseguró, sin embargo, que "este es el ultimo tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo, y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena".

El Presidente se detuvo en explicar, conceptualmente, el significado del superávit y su impacto en la vida económica de la gente. "Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos, que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad, con habernos convertido en el mayor defaulteador serial del mundo, y a tener la presión impositiva más alta del mundo", advirtió Milei.

Y agregó: "El superavit fiscal es la piedra angular desde la cual construiremos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en argentina, que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central; y haber ajustado 13 puntos de esos 15 en tan solo tres meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial".

Un logro cuestionado

El logro fiscal anunciado por el jefe de Estado está, sin embargo, cuestionado tanto por economistas locales como por el FMI.

El economista Enrique Szewach sostuvo que ese resultado fue producto de "sentarse sobre la caja" y no realizar pagos por estar "en una situación de emergencia", pero advirtió que es tiempo de que se realicen las reformas necesarias para que sea sostenible en el tiempo."Hay algo en la Ley de Bases y en el paquete fiscal, que pueden ayudar", señaló Szewach en declaraciones al programa "Esta mañana", que conduce Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia.

En la misma línea se expresó el economista Martín Redrado, quien señaló que el Gobierno "ha pisado muchos gastos y eso no se pude mantener mucho tiempo. Un ejemplo son las jubilaciones: un jubilado que cobra la mínima no puede cubrir ni la mitad de la canasta básica".

Estas aseveraciones se corroboran con un informe de la consultora Analytica, que indicó que en marzo, por ejemplo, el gasto en jubilaciones y pensiones se redujo casi 35%.

La forma en que la Milei está alcanzando este superávit primario es una de las luces amarillas que tiene encendidas el FMI sobre el programa. Otra de las herramientas que utilizó Milei para alcanzar el superávit fiscal fue el torniquete a las provincias al eliminar casi por completo las transferencias discrecionales. También suprimió la obra pública al punto de que ni tan siquiera se están ejecutando aquellas que cuentan con financiamiento de organismos multilaterales.

En reiteradas ocasiones, el FMI señaló que el Gobierno argentino "debe ajustar la calidad del gasto" y "proteger a los más vulnerables". De todas maneras el Fondo celebró los resultados fiscales que esta noche anunció Milei y confirmó que las metas del primer trimestre están cumplidas. De esta forma, la octava revisión estará aprobada y en mayo desembolsará u$s 790 millones.

En lo que respecta al superávit comercial el INDEC informó el viernes que la balanza comercial registró en marzo un saldo positivo de u$s 2.000 millones y que en el trimestre trepó a u$s 4.253 millones, contra el rojo de u$s 1.343 millones que produjo en el mismo período del año pasado.

La mejora en la cosecha de cereales es un punto clave, ya que el INDEC indicó una suba de 27,4% en el valor de las exportaciones del sector. Esto se conjugó con una fuerte baja de 76,6% en las importaciones de energía, favoreciendo el resultado final. Cabe apuntar que el comercio exterior también recibió el impacto de la devaluación de diciembre que llevó al dólar oficial por encima de los $800.