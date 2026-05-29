La inseguridad se mantiene como la principal preocupación de los uruguayos en forma espontánea: 58% la menciona como primera o segunda mención en la última encuesta de Equipos Consultores, realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026.

Según la encuesta que fue presentada en Canal 10, el desempleo ocupa el segundo lugar, citado por alrededor de un tercio de la población, registrando una tendencia al alza en el mediano plazo.

Por detrás aparecen, con menor intensidad, la situación económica, los problemas sociales —donde se incluyen referencias a personas en situación de calle— y la educación.

El informe destaca que, aunque el orden de las preocupaciones ha sido relativamente estable a lo largo del tiempo, sus magnitudes varían según coyunturas puntuales. En particular, abril mostró el mayor nivel de preocupación por la inseguridad del actual

Metodología

la encuesta fue presencial (cara a cara) en localidades de 2.000 habitantes o más, con 704 casos efectivos y un margen de error máximo de ±3,7% (95% de confianza). La muestra fue estratificada, probabilística y multietápica, y los resultados se ajustaron por sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior. La investigación es parte del estudio regular de Equipos Consultores, financiada por diversos clientes.