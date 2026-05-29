La fiscalía, a cargo Raúl Garzón, analiza un mensaje que la mamá de Agostina Vega recibió en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación a seis días de su desaparición, mientras que, desde el entorno de la causa, sostienen que la menor está en Córdoba y con vida.

La mujer cambió de abogado y ahora la querella es representada por Carlos Nayi, quien informó que, con la prueba que hay hasta el momento en la causa, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”.

Este fue el mensaje que recibió la madre de Agustina Vega

“Tu hija está bien. Dormida. Quedáte tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa, la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.

La defensa de la madre de Agostina confía que está viva y en Córdoba.

Como ocurre en casos de esta índole, algunos de los llamados son en broma, pero en otros, Melisa explica que reconoce la voz, por lo que decidió que sean analizados por los especialistas.

Peritan la casa del único detenido por la desaparición

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, era peritada casi una semana después por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a las imágenes dadas a conocer, peritos del MPF se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

El allanamiento al domicilio del acusado recién se llevó a cabo el miércoles después de su detención cuando efectivos policiales, el escuadrón de canes y del MPF se acercaron al lugar para concretar la inspección.

Este jueves Barrelier declaró y “sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija”, con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.