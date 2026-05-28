El 46% de los uruguayos desaprueba la actuación de los partidos de la oposición, frente a un 19% que expresó estar de acuerdo, de acuerdo con la última encuesta de la consultora Factum.

Estos resultados aparecen en medio de un escenario político marcado por las mediciones recientes que reflejaron un aumento de la desaprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi.

Esta encuesta de Factum -divulgada por VTV Noticias- corresponde al segundo bimestre de 2026 y refleja las dificultades para consolidar una imagen positiva ante la ciudadanía.

Además del 46% que manifestó su desacuerdo con la actuación de la oposición, un 35% señaló no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, mientras que apenas un 1% dijo no tener opinión formada.

Las opiniones según las edades

Los números también muestran diferencias notorias de opinión según las distintas franjas de edad. El mayor nivel de desaprobación se registró entre las personas de 62 años y más, donde el rechazo alcanzó el 56%, mientras que un 20% expresó conformidad con la actuación opositora.

Entre quienes tienen entre 49 y 61 años, el desacuerdo se ubicó en 46% y el acuerdo en 22%. En la población de entre 34 y 48 años, el 39% manifestó estar en desacuerdo y el 17% manifestó apoyo, aunque en este segmento predominó una postura neutral, que llegó al 44%.

Entre los más jóvenes, de 18 a 33 años, la desaprobación es del 38%, el acuerdo quedó en 14% y un 45% respondió que no tiene una posición definida sobre el desempeño opositor.