Una nueva encuesta nacional muestra una caída en la imagen de Javier Milei y que el Presidente fue desplazado al segundo lugar del ranking de dirigentes por alguien de su propio partido. Un nuevo relevamiento de Giacobbe Opinión Pública, realizado entre el 23 y el 27 de febrero de 2026 sobre un total de 2500 casos, revela que la valoración negativa del mandatario se acerca a la mitad de la población. Según el mismo, el 49,6% de los encuestados tiene una valoración negativa del mandatario. En tanto, el 41,7% lo evalúa de manera positiva y el 6,5% lo hace de forma regular. Los números reflejan una baja respecto a momentos anteriores de la gestión de Milei, cuando su imagen positiva alcanzó picos cercanos al 58,7%. El informe también presenta un ranking de dirigentes, con la imagen de otras figuras de la política nacional. La senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Milei, aparece primera con el mayor porcentaje de imagen positiva entre los líderes relevados, con el 42,9%, aunque su negativa trepa al 50,1%. Segundo viene Milei y en tercer lugar el gobernador bonaerense Axel Kicillof, principal líder de la oposición, con 29,6% de imagen positiva y 55,1% de negativa. Cristina Kirchner, referente del kirchnerismo, aunque presa y sin posibilidad de ser candidata, cosecha un 23,6% de imagen positiva frente a un 56% negativo. Otro de los que figura en el ranking es el expresidente Mauricio Macri, con el 14,9% de imagen positiva y el 54,8% de negativa. También la vicepresidenta Victoria Villarruel, claramente distanciada de Milei, con apenas el 10,7% de aprobación y el 55,9% de rechazo. Ante la pregunta de quién debería ser el candidato presidencial de La Libertad Avanza en 2027, Milei concentra la mayor preferencia. Sin embargo, “nadie” aparece como segunda opción con peso visual considerable. Bullrich, a pesar de su buena imagen, aparece mencionada, pero con un porcentaje notoriamente menor. Un 14,7% no respondió o no supo. En el caso del peronismo/kirchnerismo, Kicillof encabeza las preferencias, seguido de lejos por Cristina Kirchner y Juan Grabois. Opciones como “nadie” y “no me interesa” tienen presencia gráfica destacada en la nube de palabras, lo que sugiere desapego o desconfianza hacia el espacio opositor en su conjunto. El informe incluye al final una pregunta para medir el clima social de la gente. “Imaginate que sos psicólogo y que Argentina es tu paciente. Entra por primera vez a la sesión. ¿Qué frase crees que diría primero?“, se les planteó a los encuestados. El 41,3% eligió la respuesta más optimista: “Creo que puedo salir adelante”. Se trata de la opción mayoritaria, aunque no alcanza para hablar de un clima social netamente positivo. El pesimismo suma fuerte: el 31,4% dijo que Argentina está “cada vez peor”, y el 14,7% expresó miedo ante lo que viene. Sumados, los estados negativos alcanzan casi el 53%. Solo el 6,3% eligió el inmovilismo como descripción del país. El 6,2% no supo o no respondió, lo que refleja la alta participación en una pregunta inusualmente subjetiva.