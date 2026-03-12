Tras las elecciones legislativas, Javier Milei se hizo fuerte en el Congreso Nacional, pero cae a su piso histórico de aprobación popular. Según un estudio, el presidente no sólo cayó en imagen, sino que también tiene su pico máximo de imagen negativa. Cuáles son los números. La encuestadora Pulso Research dio a conocer los últimos números de aprobación del gobierno nacional luego de la aprobación de la reforma laboral y el crecimiento de la inflación. En este sentido, según el estudio, sólo el 37,2% evalúa positivamente la gestión del gobierno nacional, mientras el rechazo llega al 54,8%, el nivel negativo más alto registrado en la serie. La imagen positiva perdió más de 7 puntos respecto al pico de septiembre 2025. Según los números de Pulso, la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica. Por primera vez, quienes atribuyen la situación negativa a las decisiones actuales del gobierno (46,9%) superan prácticamente a quienes culpan a la gestión anterior (41,6%), quebrando una tendencia que sostuvo al oficialismo durante 2024 y 2025. Además, desde la consultora identificaron un crecimiento en el descreimiento de que el gobierno nacional esté llevando a cabo un ajuste correcto. El 47,2% cree que Nación “no está ajustando dónde corresponde” y sólo el 18,1% piensa que sí lo está haciendo. En este sentido, el 33,8% consideró que todos están siendo afectados por el ajuste libertario. La consultora encuentra como una posible explicación de la baja en la performance de algunos indicadores puede ser la reforma laboral aprobada en extraordinarias. El 44,6% está en desacuerdo con el proyecto de reforma laboral que votó el Congreso, contra un 35,1% que está de acuerdo. Según el estudio, la reforma laboral se percibe como un beneficio para los empleadores y un perjuicio para los trabajadores. El 53,6% cree que la reforma beneficiará principalmente a los empleadores. En la vereda opuesta, el 66,2% cree que los principales perjudicados serán los empleados. Solo el 5,7% piensa que los empleadores serán perjudicados. Para Pulso Research, la mayoría espera menos empleo y recesión con la reforma laboral. El 56,5% cree que con la reforma habrá menos empleo (solo 26,8% espera más). A su vez, el 56% estima que generará recesión económica, frente al 26,9% que anticipa crecimiento. Sin embargo, en una nota positiva para el gobierno nacional, todo esto sigue sin ser capitalizado. La oposición carece de liderazgo reconocible. El 48,5% de los argentinos no identifica ningún líder opositor claro: el 26,8% “no sabe” y el 21,7% directamente dice “nadie”. Entre los que sí mencionan a alguien, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof lidera con 16,4%, seguido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con 14,6%.