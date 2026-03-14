La escena política nacional sigue girando alrededor de la disputa política entre Javier Milei y Axel Kicillof, que funciona como el eje ordenador principal de la polarización. Este choque de modelos volvió a evidenciarse con fuerza las últimas semanas, cuando inauguraron las sesiones ordinarias del Congreso y la Legislatura provincial, respectivamente. Mientras el Presidente defendió la política basada en la libertad de mercado, la figura del gobernador bonaerense expuso un Estado activo, presente y un modelo de intervención estatal para equilibrar los efectos del ajuste. Son estas dos concepciones de país las que hoy siguen reflejando una sociedad fragmentada a la mitad. En ese contexto, los resultados de la consultora Explanans cobran especial relevancia, ya que retoma este eje de confrontación. Puntualmente, el trabajo compara la percepción del libertario frente a la del mandatario de la provincia de Buenos Aires. El relevamiento también exploró la evaluación pública de la economía actual y la estrategia oficial de alineación con los Estados Unidos. La encuesta se tituló ´En pie de guerra: a 800 días, regresó el Milei belicoso que anticipa la batalla 2027´. Se realizó entre el 18 y 28 de febrero y contó con la participación de 4.068 personas, con un margen de error de +/- 1,54%. Ante la pregunta de quién es “peor para el país”, el Jefe de Estado gana por un estrecho margen al gobernador, con un nivel de rechazo más bajo: un 48,6% señala a Kicillof, mientras que un 46,3% apunta a Milei. Se trata de una leve diferencia de apenas 2,3 puntos. “Aun en este desgaste, Milei conserva una fortaleza decisiva: todavía no apareció una alternativa capaz de convertir la erosión en mayoría propia”, sintetiza el informe. En términos de la consultora, “la polarización le sigue dando oxígeno” al líder de La Libertad Avanza y consideró que sobre este empate técnico “reside una de las ventajas del oficialismo: puede ceder centralidad económica sin perder la centralidad política”. Al desglosar los datos por género, la profundidad de esta grieta se observa con mayor claridad. Para los varones, Kicillof es la figura más dañina (56,7%), pero para las mujeres, la percepción se invierte: el 53,7% considera que Milei es peor para el futuro del país. En términos generacionales, el duelo también presenta matices. Mientras que los jóvenes menores de 30 años y los mayores de 50 siguen viendo a Kicillof como el “peor” de los males, el segmento de adultos de entre 31 y 50 años volcó su descontento hacia el presidente. En este grupo, un 53,1% califica a Milei como la peor opción para la Argentina. Mirada económica El principal motor de este malestar parece ser la economía del día a día. Tal como remarca Explanans, se trata de un segmento que cruza empleo, consumo, hijos, alquiler, cuotas y aspiraciones. “Allí no hay sólo malhumor, aparece una fatiga social que empieza a perforar la promesa libertaria”, indicó en forma de advertencia al oficialismo. En ese sentido, el informe arroja un dato contundente: más de la mitad de los consultados afirma que su bolsillo está hoy peor que antes (52,3%) mientras que solo un 23,3% manifiesta haber mejorado. Una señal de que el optimismo inicial muestra un enfriamiento respecto a los primeros meses de gestión. Además, el pesimismo sobre el futuro inmediato superó a la expectativa positiva. Ante la consulta sobre cómo estará su economía dentro de un año, un 46,7% cree que su economía estará “peor” frente a un 43% que aún mantiene la esperanza. “Ese dato es especialmente delicado para Milei. Su contrato político nunca descansó en el bienestar presente, sino en la promesa de que el sacrificio valdría la pena. Cuando se empieza a agrietar la fe en el premio futuro, el ajuste deja de verse como tránsito y empieza a sentirse como destino”, indicó el informe. Milei encabezó esta semana un nuevo viaje a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week que se llevó a cabo en Manhattan, Nueva York. La participación del Gobierno en el evento fue otro gesto para Washington en el marco del alineamiento político con Donald Trump. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el mandatario defendió la política exterior de acercamiento con el gigante del norte y anticipó que pondrá la alianza geopolítica y estratégica con Estados Unidos como “política de Estado". “El Atlántico Sur será el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas: rutas comerciales, soberanía marítima y la presencia de actores que no comparten nuestros valores. Quien controle esa región controlará una parte del comercio global “, aseguró Milei. No obstante, los datos revelaron que la estrategia oficial no cuenta con un respaldo mayoritario.: solo un 34,6% de los argentinos considera que esa es la mejor estrategia para el país. La mayoría de los encuestados dijo que prefería evitar compromisos con las potencias (40,1%), mientras que un 18,5% prefiere un acercamiento a China.