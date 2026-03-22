Faltan más de un año para las elecciones presidenciales, pero la política argentina ya tiene un ojo puesto en 2027. Las encuestas empezaron a tomar temperatura del escenario que viene y los datos que arroja la primera ola de marzo del Termómetro Ciudadano de Opinaia —realizada entre el 3 y 4 de marzo sobre 1000 casos nacionales— ya anticipan algunas tendencias que merecen atención. Entre ellas, una curiosidad que sobresale en el ranking de imagen de dirigentes: de los diez políticos mejor valorados del país, nueve son de La Libertad Avanza. Milei encabeza la tabla con 50% de imagen positiva y un diferencial neto de +3 puntos respecto a su imagen negativa. Lo siguen Patricia Bullrich (47%, -3pp), Victoria Villarruel (44%, -7pp), Luis Petri (34%, -14pp) y Manuel Adorni (38%, -16pp), entre otros referentes del oficialismo. La única excepción es Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. quien aparece aparece en el noveno lugar con 31% de imagen positiva y un diferencial neto de -25pp, mismo guarismo que Sandra Pettovello, que cierra el top 10. Que la única dirigente opositora con capacidad de colarse entre los mejor valorados del país sea la referente trotskista —por encima de Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Sergio Massa y toda la dirigencia del PRO— es, por donde se lo mire, uno de los datos más llamativos del momento político argentino. La encuesta también midió la percepción ciudadana sobre el esfuerzo económico que implica el programa del Gobierno. Solo el 18% considera que el sacrificio vale la pena y que las mejoras ya se están viendo. La mayoría, el 42%, cree que el esfuerzo vale la pena pero que los resultados recién se verán en el largo plazo. Un 40% directamente dice que el esfuerzo no vale la pena. La grieta en este punto es marcada: entre los votantes de La Libertad Avanza, el 94% cree que vale la pena —37% ya ve mejoras, 57% espera resultados futuros—. Entre los votantes de Fuerza Patria (peronismo kirchnerista), el 75% dice que no vale la pena. Mientras tanto, el malestar económico sigue siendo el telón de fondo del clima social. La mitad de los encuestados —exactamente el 50%— evalúa negativamente la situación económica actual del país, mientras que apenas el 18% la considera positiva y el 32% la califica como regular. Las expectativas tampoco acompañan. Solo el 36% cree que la economía va a mejorar en los próximos meses, tres puntos menos que en la medición anterior de febrero. Un 35% directamente anticipa que la situación va a empeorar, y el 29% restante estima que se mantendrá igual. El desempleo sigue siendo la preocupación número uno: el 56% lo menciona entre los principales problemas del país, aunque cedió dos puntos respecto a la medición anterior de febrero. La pobreza, en tanto, aparece segunda con el 51% de menciones y la corrupción tercera con el 49%. Lo más llamativo en este capítulo es la inflación: trepó ocho puntos en una sola medición y llegó al 44%, volviendo a instalarse con fuerza en la agenda ciudadana luego de haber perdido terreno en los meses previos. La inseguridad, por su parte, se mantiene estable en el cuarto lugar con el 48% de menciones.