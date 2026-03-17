Este martes a las 11 la Mesa Política del presidente Javier Milei volverá a reunirse para empezar a delinear la estrategia legislativa de cara al comienzo de las sesiones ordinarias 2026. Como antesala, la polémica por los viajes que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desató más ruidos internos y enfrentó a varios frentes del oficialismo. Todos se verán las caras esta mañana para mostrar una nueva foto de unidad. Después de las sesiones extraordinarias, se terminó la “tregua” y los conflictos en el núcleo duro volvieron a desnudarse. El clima en la Casa Rosada ya venía hostil desde el cambiazo en el ministerio de Justicia, donde la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se quedó con el control total a costa de la influencia que mantenía hasta entonces el asesor Santiago Caputo. A la cadena de sucesos se sumó también la tensión que perciben algunos con la senadora Patricia Bullrich, por las alarmas que se encendieron sobre las áreas que solía manejar como ministra y que siguen bajo su monitoreo, ahora bajo la gestión de la ministra Alejandra Monteoliva. El principal sector apuntado es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por el video que se filtró del jefe de Gabinete subiéndose a un jet privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio en febrero, rumbo a Punta del Este. Dentro del Gobierno sostienen que la estructura, la cual intentaron que pase a depender de la Dirección de Migraciones del Ministerio de Seguridad sin éxito, todavía mantiene cuadros vinculados con su extitular, José Glinski, una figura de gestiones anteriores. Su actual titular es Carlos Tonelli Banfi, designado por Monteoliva en diciembre del 2025. “Está claro que el video es nuestro, fue grabado desde adentro de un edificio público”, dijo el ministro coordinador en la entrevista que le dio a LN+ el domingo por la noche. El punto es que, al ser consultado si pensaba que el asesor Caputo podría estar involucrado, no lo negó ni lo afirmó. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, sumó en ese sentido. Fuentes allegadas al asesor presidencial se rehusaron a hacer comentarios al respecto, mientras que otras le bajaron el precio al comentario. Por su parte, desde el entorno de Adorni aclararon que el “fuego amigo” que alertaron refiere a la PSA, Migraciones y las áreas administrativas que operan en la aduana, una teoría que ya venía circulando desde otros despachos de Balcarce 50. Desde el sector no quisieron todavía precisar si abrieron un sumario de investigación para detectar quién fue el responsable, pero desde el Gobierno aseguran que el tema lo manejará Migraciones. En esta misma línea otro sector en juego es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una de las importantes áreas en las que tiene influencia Santiago Caputo. Resalta en este sentido los vínculos con el empresario Leandro Scatturice, con presunta llegada a la infraestructura de monitoreo de los aeropuertos. No escapa que la SIDE es otra de las áreas que algunos avecinan que vayan a reestructurarse bajo influencia del karinismo, luego de Justicia. “No podés controlar Justicia sin manejar la SIDE”, venían advirtiendo desde el entorno libertario. Entre todas las células dispersas que responden a cuadros formados de otros operadores históricos de Inteligencia, sumado el rol desdibujado que mantiene el área de Migraciones -la Agencia de Seguridad Nacional fue congelada por Karina Milei, de paso, con el desplazamiento de Diego Valenzuela como su eventual titular, algo que también puso foco en el rol de Bullrich-, el clima es por lo menos de desconfianza. Un date es que la jefe de bloque de LLA fue la única de todos los integrantes de la mesa chica que no elaboró una publicación para defender a Adorni, aunque sí compartió las de Milei y su hermana. Luis Petri, quien también es ahora legislador y ya no forma parte del Gobierno, contrastó en ese sentido con su mensaje de apoyo en medio de la polémica. “Es senadora ahora, no tiene por qué hacerlo”, la defendió otro de los miembros de la Mesa Política en diálogo con este medio. “Había que salir porque no podíamos quedarnos callados”, agregaron en la línea de la defensa coordinada -aunque fue improvisada- por X la semana pasada. Tanto Santiago Caputo como Karina Milei y todos los demás ministros salieron en defensa del jefe de Gabinete, tras el respaldo del propio Presidente, quien además le pidió a Adorni que lo acompañe a disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba en otra muestra de apoyo firme. Ante este contexto es que se volverá a reunir la mesa, la cual reúne además al secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; para empezar a delinear la estrategia parlamentaria. Por caso, uno de los temas centrales que deberán resolver es dónde va a realizarse el informe de gestión que Adorni piensa dar en las próximas semanas ante el Congreso. No solo deberá afrontar el escándalo que lo interpela por los vuelos, sino que además el conflicto por la criptomoneda $LIBRA volvió a instalarse en agenda. Si bien le corresponde que dé el informe en el Senado, donde hoy es la Cámara más “amigable”, antes de que treparan estos conflictos él pretendía dar el informe en Diputados, según pudo saber El Cronista. Se trata de la Cámara en donde este lunes realizaron una conferencia de prensa por $LIBRA, tras haber llevado a cabo una comisión investigadora el año pasado, y donde además reflotaron pedidos de interpelación a Adorni y pedidos de acceso a la información por el viaje a Punta del Este. El nuevo escenario podría implicar un giro en esa estrategia, aunque sigue en evaluación. En el medio están las reformas de Milei, que salieron con éxito mientras que las internas fueron contenidas en el verano. Tal como adelantó este medio, los objetivos más a corto plazo serán sancionar la Ley de Glaciares y activar el proyecto de Financiamiento Universitario. La reforma política, que todavía no se conoció aún, también será abordada en estos primeros encuentros, ya que le urge los tiempos electorales para poder llevarla a cabo.