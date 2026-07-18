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El dólar oficial hoy sábado 18 de julio se ofrece a $ 1450 para la compra y $ 1500 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa borró la suba que tuvo en el inicio de julio y ya recortó parte del aumento de $ 70 (4,6%) que tuvo en junio. En tanto, se mantiene $ 20 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).
En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $ 1447,1 para la compra y $ 1497 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1827,63.
Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.
De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de junio.
En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1950 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.
Por su parte, el dólar blue hoy sábado 18 de julio se ofrece a $ 1510 para la compra y $ 1530 para la venta.
El paralelo viene de cerrar junio con una suba de $ 85 (5,94%). No obstante, se ubica al mismo valor al que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).
La brecha entre el blue y el oficial es de 2%.
Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Debido a esto, este viernes la entidad adquirió u$s 39 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 12.696 millones en 107 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.784 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 18 de julio
El dólar oficial hoy sábado 18 de julio cotiza a $ 1500 para la venta. Banco por banco, los precios son:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.450,000
|1.500,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.450,000
|1.500,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.440,000
|1.500,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.450,000
|1.500,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.453,000
|1.508,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.440,000
|1.500,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.455,000
|1.505,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.460,000
|1.500,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
|1.455,000
|1.505,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.450,000
|1.495,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.450,000
|1.500,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.460,000
|1.505,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.460,000
|1.505,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.450,000
|1.500,000
Cuatro razones por las que, tras marcar un récord, el oro perdió brillo y el dilema: ¿vender, mantener o comprar?
Después de ser uno de los activos de mejor desempeño del último año, el oro atraviesa una pausa. Llegó a marcar récords por encima de los u$s 5000 por onza, pero comenzó a perder impulso y ahora opera en torno de los u$s 4000. Ezequiel Estrada, CEO de Poncho Capital, señaló a El Cronista que “el oro entró técnicamente en un mercado bajista después de caer más de 25% desde su máximo de enero".