En diciembre de 2025, miles de jubilados y pensionados pueden acceder a medicamentos completamente gratuitos a través del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Tras conocerse el nuevo aumento a jubilados este jueves, los beneficiarios tendrán un nuevo requisito para acceder a los remedios.

El organismo mantiene una cobertura del 100% para una amplia lista de fármacos esenciales y de alto costo, pero para obtener este beneficio es necesario cumplir ciertos requisitos y pasar por una evaluación socioeconómica.

El objetivo del programa es priorizar a los afiliados que enfrentan mayores dificultades económicas y, al mismo tiempo, garantizar un uso racional de los medicamentos. Por eso, PAMI continúa aplicando límites terapéuticos alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en diciembre 2025?

PAMI divide su cobertura total en dos grandes grupos:

Medicamentos esenciales

Incluyen más de 160 fármacos para tratamientos frecuentes en adultos mayores, como:

Hipertensión

Diabetes

Colesterol alto

Problemas cardíacos

Osteoporosis

Medicamentos de alto costo

Destinados a enfermedades graves o tratamientos prolongados:

Oncología

VIH

Hepatitis B y C

Hemofilia

Artritis reumatoidea

Medicación post trasplante

Enfermedades oncohematológicas

Enfermedades fibroquísticas

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Estos tratamientos están cubiertos íntegramente y no requieren pago adicional una vez aprobado el subsidio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI?

El subsidio social que otorga el 100% de cobertura no es automático. Para obtenerlo, el afiliado debe cumplir con los criterios socioeconómicos evaluados por PAMI. Los requisitos principales son los sigiuentes:

Ingresos mensuales menores a 1,5 haberes previsionales mínimos.

Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope sube a 3 haberes mínimos.

No tener obra social ni medicina prepaga adicional.

No ser propietario de más de un inmueble.

No se permiten embarcaciones o aeronaves, y tampoco vehículos con menos de 10 años de antigüedad, salvo hogares con personas con CUD.

¿Cómo solicitar el subsidio social para medicamentos gratis?

El trámitecse realiza de manera online y es sencillo:

Ingresar a pami.org.ar

Ir a Trámites Web: Medicamentos

Seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social”

Completar el formulario con datos personales, económicos y médicos

Adjuntar receta o indicación profesional

Esperar la evaluación del organismo

Tras la aprobación, retirar los medicamentos sin costo en la farmacia asignada