Máximo Kirchner reapareció con críticas a Milei y al interior del PJ: "Hay que dejar de patalear y ponerse a construir"

El presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reapareció este viernes con fuertes críticas a Milei y al interior de la oposición, cuestionando a aquellos que "quieren que Cristina no hable para no eclipsar a otras figuras".

En un acto en el club Atenas de La Plata, el dirigente pidió "dejar de patalear y ponerse a construir", y cargó contras las políticas económicas y sociales de la actual administración libertaria.

"Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestros gastos, nuestro petróleo, la minería, el oro y la plata, entonces estamos adelante de un saqueo", afirmó Kirchner.



El diputado nacional pidió "salir a buscar a los argentinos y argentinas, y pedirles que se involucren con el destino de su país", como única herramienta válida para oponerse a Milei.

"Al presidente lo votó el 56% y el veto al aumento a los jubilados es una facultad constitucional, no hay que enojarse con eso, hay que ponerse a trabajar, a seguir construyendo, a organizarse", insistió.

En su discurso, Máximo Kirchner también valoró el trabajo de la militancia y dijo que "nadie se puede enojar y ofender" si surgen debates y discusiones en el seno del Partido Justicialista.

Además, valoró la figura de su madre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cuando muchos decían que a Cristina había que jubilarla, la compañera salió a caminar la provincia de Buenos Aires, dio la pelea", destacó.

"Algunos repiten que en algún momento el pueblo va a hacer tronar el escarmiento. Muchachos, el pueblo hizo tronar el escarmiento el 22 de noviembre, cuando perdimos 56% contra 44%, nos comprometimos y no cumplimos (...) Algunos se preguntan cómo puede ser que la gente haya votado a un tipo con una motosierra... imagínense cómo nos veían a nosotros" , cuestionó.

"Lamentablemente, hubo personas que dudaban si el candidato tenía que ser Scioli o tenía que ser Wado. ¿A ustedes les parece? Miren dónde está el compañero y miren dónde está Scioli, y nos vienen a pedir autocrítica a nosotros. Autocrítica hagan ustedes", afirmó en otro mensaje hacia el interior del justicialismo.



Alberto Fernández tampoco se salvó de los dardos de Máximo Kirchner. "Algunos le atribuyen al debate político la derrota electoral, pero el problema fue que quien gobernaba tomó las decisiones que tomó pese a que CFK fue diciéndole que no. Fue 19 veces a la Quinta de Olivos tratando de torcer el tumbo para que alguien como Milei no sea presidente . Lamentablemente, algunos dirigentes del espacio cebaron al presidente para que vaya contra la figura de Cristina ", aseveró.

"Resulta que ella ahora no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras. Tranquilos, no hay que apresurarse, hay que parar la oreja y escuchar a nuestra gente. Yo no le voy a pedir que me conduzca, si no quiere ser candidata no lo es. Pero si ella quiere y sale a caminar, mejor aún todavía", concluyó.