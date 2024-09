Tras los cruces con Javier Milei, Cristina Kirchner reaparece con una clase magistral en el Conurbano

La ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presenta este viernes desde las 16 en un acto en el Conurbano bonaerense, luego de los cruces en redes sociales que tuvo, días atrás, con el presidente de la Nación, Javier Milei.

Las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste le entregaron a la ex mandataria un Doctorado Honoris Causa, tras una clase magistral que la referente opositora dará sobre su texto 'Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido'.

En el inicio de su discurso, CFK destacó la importancia de las universidades nacionales y se refirió a lo sucedido durante la madrugada en el Congreso nacional: "Quiero mandarle un saludo a los senadores que anoche le dieron sanción a la ley de financiamiento educativo", expresó.

Al analizar la realidad económica del país, la ex presidenta insistió con "el problema de la economía bimonetaria".

"Allá por febrero ya advertíamos que el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares, el endeudamiento con el FMI, sabíamos que todo se iba a agravar. El déficit no es lo mejor que le puede pasar a un país, pero también hay que tener en cuenta que alguna razón debe haber para que muy pocos países del mundo, tres o cuatro, tengan superávit fiscal. ¿Todos los demás países son degenerados? No, no es así", dijo.

Sobre el índice de precios y la inflación, CFK insistió en que el indicador se mueve afectado por lo que sucede con el dólar y apuntó: "Los precios se mueven a partir del movimiento del dólar, y sino que me expliquen por qué pusieron una tablita para devaluar al 2%", aseveró.

Cruce con Milei por redes sociales

La semana pasada, Fernández de Kirchner objetó el plan económico de Milei y defendió la aplicación del "cepo cambiario" por considerar el carácter "bimonetario" de la Argentina.



En el documento publicado en sus redes sociales oficiales, CFK remarcó que "sería conveniente" que "nuestros economistas encuentren una definición más rigurosa sobre la regulación para la adquisición de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)" que la de ‘cepo'".

Asimismo, indicó que, en su momento, tuvo que implantarlo "por una corrida impulsada desde el sector financiero", y recordó que durante sus dos mandatos "enfrentó" corridas cambiarias "de una persistencia similar a la del alfonsinismo, mayor a las del menemismo, y únicamente superada por la del gobierno de la Alianza".



Por otra parte, añadió que este escenario de "tensión financiera" se extendió durante el posterior gobierno de Mauricio Macri.

Además, CFK apuntó con dureza contra el actual primer mandatario y lo acusó de sostener la "intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos" que prometía eliminar.



En respuesta, Milei cruzó a la ex mandataria y la acusó de "no entender mucho" de economía, además de cuestionarle su "desconocimiento" en la materia por haber elegido rodearse de "analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico".