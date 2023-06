Macri explotó contra Larreta por la inclusión de Schiaretti: "Es irrespetuoso y un atropello"

El expresidente Mauricio Macri volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta por la propuesta de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y sostuvo que es "irrespetuoso" el accionar del jefe de gobierno porteño, además de diferenciarlo de cuando se incorporó a Miguel Ángel Pichetto.

"Fui sigilosamente y hablé con cada uno de los integrantes de la coalición y por eso se incluyó a Pichetto", describió Macri sobre cómo se decidió que el rionegrino integre la fórmula presidencial que perdió las elecciones en 2019 contra el Frente de Todos.

Además, sostuvo que "ese día después de las elecciones si puede venir Schiaretti a apoyar cosas sensatas, a decir me equivoqué, no antes, se hacen después de un ballotage", sobre lo que consideró que "es un atropello a la ciudadanía cordobesa" en una exposición que realizó junto a Luis Juez en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La propuesta de Larreta a Schiaretti: una jugada que sacude a JxC en sus cimientos

"No escuché nada que me diga que está superado, espero que haya una reflexión, la improvisación no es una buena consejera, no puede ser superficial, este dialogo hace dos años era otra cosa", se explayó Macri sobre la interna que vive la coalición opositora.

El exmandatario opinó que "Schiaretti acompañó la mayoría de las leyes destructivas del kirchnerismo sin explicar por qué, tiraron una bomba en el medio de la coalición cuando faltan horas para la competencia, confío en Patricia y Horacio como líderes"

Macri también elogió nuevamente a Javier Milei y volvió a considerar que Juntos por el Cambio enfrentará a La Libertad Avanza en un ballotage a fines de 2023, con un Frente de Todos que quedaría tercero: "Es muy sano que se discuta quién tiene mas autoridad para este cambio profundo, me llena de esperanza".

Macri elogió a Milei y volvió a cargar contra Larreta

"Tengo que ser respetuoso con Milei porque la gente lo escucha, después con diversos temas que cada uno se haga cargo de lo que dice", respondió ante la pregunta de si no era muy complaciente con el candidato libertario por no criticarlo en temas como la venta de órganos.

Por su parte, Juez les pidió a los participantes del evento en la Bolsa de Comercio que le acerquen nombres para ser ministro de Economía de Córdoba, momento en el cual fueron aplaudidos ambos expositores.

"Necesitamos un compromiso, Córdoba tiene que ser el motor del cambio, si el espejo es el conurbano bonaerense este país no tiene destino, lo digo adelante de un cordobés por adopción como Mauricio, esta provincia puede estar infinitamente mejor", consideró Juez.

Macri cerró al afirmar que "tiene que llegar junta la coalición": "Falta tan poco que sería una lástima, hemos perdido mucho estos cuatro años porque hemos desilusionado a mucha gente en el momento que el barco viró hacia el infierno, pero seguimos teniendo la ilusión".