Con traje de candidato, Mauricio Macri recorre el conurbano bonaerense

Mauricio Macri volvió de su gira europea especialmente preocupado por lo que se está viviendo en la Argentina. El lunes por la mañana ya mantuvo reuniones, analizando con su equipo lo que puede esperarse en el corto plazo, "con un Gobierno que no se hace cargo de los problemas y sigue tirando la pelota afuera", según le comentó a uno de sus contertulios.

La semana pasada había estado en Zürich y París, en reuniones de la Fundación FIFA. Ahí pudo constatar que hay asuntos globales que impactan sobre la agenda argentina y aún en la de los países centrales. Pero Macri entiende que las características locales mantienen en vilo a una población agobiada por problemas estructurales que vienen de arrastre y que se quieren solucionar "sin plan ni estrategia".





Mauricio Macri se entusiasma con un segundo tiempo: encuestas y corazonada

Lo primero que quiso en el país fue salir a auscultar el estado de ánimo de los vecinos del conurbano. Arrancó acompañando a su primo Jorge Macri, actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, con quienes recorrió los llamados "puntos seguros". Son más de 100 botones que están instalados cerca de las escuelas, plazas y centros comerciales que pueden recibir alertas y enviar en forma inmediata ambulancias, bomberos o patrulleros.

Los Macri quisieron mostrar soluciones a los problemas, dar certezas, buscando respuestas concretas para la población, sin enredarse en discusiones abstractas como candidaturas. Se da por descontado, sin embargo, que Mauricio respalda a su primo para competir por el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad frente la postulación de Martín Lousteau, el candidato de la UCR.

Por lo que trascendió de voceros amarillos, los vecinos reaccionaron positivamente a la presencia del ex presidente. Macri quiso caminar más de lo que estaba previsto, hablando con la gente que se le acercaba. Paradójicamente, se trata de un método replicado en estas semanas por Alberto Fernández. Se lo vio de buen humor, buscando el contacto con quienes se cruzaba, una actitud que no fue habitual durante los años en que fue presidente de la Nación. ¿Buscará revancha en 2023?

Por la tarde, Macri participó de la reunión por zoom que realizó la mesa nacional de Juntos por el Cambio, donde se continuó analizando la situación del país y el posicionamiento de la oposición. Se trata de un dilema complejo, ya que si levantan el perfil, el electorado les pedirá soluciones; y si se esconden, pueden ser evaluados como cobardes. "Que los tiempos constitucionales no nos correspondan no siempre es una respuesta que una población aterrorizada por el presente pueda comprender fácilmente", comentó un dirigente vinculado al ex presidente.



Aunque todavía no está definitivamente confirmada, para mañana tiene prevista una visita a Ituzaingó, distrito que en varias ocasiones Juntos por el Cambio estuvo cerca de ganar, aunque el intendente peronista Alberto Descalzo siempre se terminó imponiendo. En las legislativas del año pasado la coalición opositora, que llevó de candidato a concejal a Gabriel Castelnuovo, ganó la general por una diferencia que no llegó al dos por ciento. El antecedente le permite a JxC soñar con la victoria.

Castelnuovo acompaña la candidatura del larretista Diego Santilli a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto no está estrictamente alineado con Cristian Ritondo, que es el candidato más cercano a Macri. "Pero es un fan de Mauricio", según le comentaron a El Cronista sobre el perfil del referente del PRO en el distrito de la primera sección electoral, vecino de Hurlingham (con el liderazgo de Lucas Delfino) y Tres de Febrero (bajo el actual intendente, Diego Valenzuela), otras dos localidades donde Juntos por el Cambio tiene expectativas de ganar.