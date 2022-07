"No los votó nadie": Horacio Rodríguez Larreta pidió sacarle el control de los planes a las organizaciones sociales

Horacio Rodríguez Larreta inauguró hoy la feria del campo en La Rural. Y dejó fuertes declaraciones políticas. "Acá está uno de los grandes motores para el crecimiento de la Argentina", destacó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lamentó que "el campo está maniatado por las regulaciones".

"Hay que tener pelotas para defender las cosas importantes. Lo primero que hay que hacer es sacar a los intermediarios de los planes sociales. No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda a los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado y que nadie los votó", dijo Larreta en las últimas horas.

El dirigente del PRO reconoció en A24 que si bien "hay organizaciones que hacen un muy buen trabajo, muchas otras son intermediarios". E insistió con que "otorgar el plan es una responsabilidad del Estado. Hoy se le ha delegado la responsabilidad a organizaciones sociales que después usan el dar o no el plan para apretar a la gente para que vaya a las marchas ".

Al ser consultado sobre la masiva marcha de organizaciones sociales prevista para este miércoles 20 de julio, Rodríguez Larreta dijo que "una de las grandes maneras para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios" entre el Gobierno y los beneficiarios de planes sociales.

Hay que replantear el sistema de planes sociales: no puede ser que haya organizaciones que intermedien, que condicionen a la gente, que la obligan a ir a la marcha



Fuerte apoyo de Rodríguez Larreta al campo en La Rural

Al participar del tradicional corte de cintas de la Exposición Rural, Larreta apuntó al Gobierno porque "cada vez que el campo saca un poco la cabeza, vuelven a subir algún impuesto, cambiar alguna regulación". Y sostuvo que advirtió que los productores agropecuarios "siembran con un impuesto y cosechan con otro".



"El campo es el sector más federal de todos. Podríamos estar exportando, pero el Gobierno no lo ve y todo es trabarle las cosas al campo: siguen pensando que acá está la oligarquía terrateniente y todas esas frases totalmente pasadas de época".



Horacio Rodríguez Larreta cortó las cintas de la gran exposición del campo argentino junto a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.

Por eso, Larreta exigió "apoyarlo, darle reglas de juego claras. Es un sector que da millones de puestos de trabajo en la Argentina y podría darle a millones más". Al ser consultado sobre si va a pedir una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis , el jefe de Gobierno porteño fue tajante: "No, para nada. Tienen que presentar un plan".