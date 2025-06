Mastantuono al Real Madrid: millones en juego y casi 50% en impuestos, los ganadores de una venta histórica

¿Se va por la cláusula de rescisión o por medio de una transferencia? Por estas horas, los hinchas de River lamentan la partida de Franco Mastantuono, la joya de tan solo 17 años que, a falta de un anuncio oficial, será nuevo jugador del Real Madrid y, a su vez, se transformará en el pase más caro de la historia del fútbol argentino .

El equipo español y la dirigencia millonaria parecen haber llegado a un punto de entendimiento . Según reportó el periodista italiano y especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano, "Mastan", el jugador más joven en debutar en un partido oficial con la Selección Argentina, firmará un contrato por seis años (hasta 2031) y la "Casa Blanca" pagará 45 millones de euros en cuotas.

No obstante, hay versiones cruzadas respecto a cómo será la forma de pago. Algunos periodistas que siguen de cerca el "mundo River" sostienen que el mediocampista activará la cláusula de rescisión, por lo que a las arcas del club argentino llegarían 45 millones de euros limpios (netos) -monto de la cláusula- en una sola cuota.

Es decir, aún no está claro el desenlace de esta historia. No es lo mismo que el Real Madrid esté dispuesto a pagar el monto de la cláusula de rescisión o apunte a quedarse con el futbolista por medio de una transferencia (con un pago en cuotas).

Además, River sostiene que, si se activa la cláusula tal cual lo estipula el contrato que firmó Mastantuono, el equipo más ganador de la UEFA Champions League debería enviar el dinero en un pago.

El "Millonario" tiene la intención de retener al futbolista hasta diciembre de este año, pero ese sueño choca con el deseo del club español: quieren que el volante arribe a Europa después de la finalización del Mundial de Clubes, certamen que se disputará entre el 14 de junio y el 13 de julio .

Un dato no menor es que Franco no puede ser transferido hasta cumplir 18 años ¿Cuándo sería mayor de edad? El 14 de agosto . Por ese motivo, River lo quería retener para jugar la Copa Libertadores, aunque -de antemano- parece una mera utopía.

Más allá de esto, y de acuerdo a los escenarios posibles, el punto clave es entender cuánto dinero (en bruto) deberá desembolsar el Real Madrid y por qué se haría cargo de gran parte de los impuestos, incluso aquellos que le corresponderían a River.

River pierde a su "joya", que le dejará 45 millones de euros netos por su arribo al Real Madrid

Por ese motivo, El Cronista dialogó con tres abogados tributaristas con vasta experiencia en el ámbito deportivo, quienes brindaron un análisis minucioso del "caso Mastantuono".

Lo sorprendente es que, si la negociación llega a buen puerto -por cualquiera de las dos vías-, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) saldrían beneficiados. ¿Les corresponde un porcentaje del pase? ¿Por qué?

Qué pasa si Mastantuono activa la cláusula de rescisión que firmó con River

Este medio abordó el tratamiento impositivo que tiene un traspaso de este calibre (ya sea por cláusula o transferencia). Los tributaristas Diego Fraga y Ariel Reck sostuvieron que el club está exento del pago del impuesto a las Ganancias, ya que se trata de una asociación civil.

El motivo detrás de ello se encuentra en el inciso "m" del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que establece la exención de las rentas "de las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que las mismas no persigan fines de lucro". Sin embargo, la normativa cuenta con dos limitaciones:

No se aplicará para aquellas instituciones que durante el período fiscal abonen a cualquiera de las personas que formen parte de los elencos directivos, ejecutivos y de contralor de las mismas (directores, consejeros, síndicos, revisores de cuentas, etc.), un importe por todo concepto, incluidos los gastos de representación y similares, sea superior en un 50% al promedio anual de las tres mejores remuneraciones del personal administrativo.

Tampoco será de aplicación, cualquiera sea el monto de la retribución, para aquellas entidades que tengan vedado el pago de las mismas por las normas que rijan su constitución y funcionamiento.

Una vez aclarado este punto, es menester mencionar que la Asociación del Fútbol Argentino publicó en julio de 2019 una resolución (Boletín N° 5659) que contempla los diferentes montos que se desprenden de una cláusula que ejecuta un futbolista.

"Una vez que se haga efectivo el derecho conferido en la cláusula de ruptura anticipada de contrato, comunicándolo en forma fehaciente al club, a la AFA y a FAA, se deberá abonar dentro del plazo de cinco (5) días de notificado, un 2,5% del monto de la cláusula al Fondo de Retiro de Futbolistas, constituido por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), un 2% del monto de la misma cláusula con destino a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en función de las cargas administrativas y el 0,5% de la misma a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA)", señala la normativa, que fue modificada en base a un acuerdo previo entre la AFA y Agremiados en diciembre de 2018.

Resolución que publicó la AFA en 2019, respecto a la "ruptura anticipada de contrato" (vía cláusula)

"Si la operación se hace por cláusula, el jugador tiene que notificar al club, a la AFA y a FAA, porque quien ejecuta la cláusula es el jugador. En esa notificación, tiene que fijar una cuenta bancaria, donde se va a depositar el dinero", dijo a El Cronista el abogado y especialista en derecho Deportivo, Marcelo Bee Sellares.

"La cláusula se hace en un solo pago (aunque no esté estipulado en el contrato). No es viable el pago de la cláusula en cuotas", remarcó el abogado, descartando el rumor de que el Real Madrid podría abonar la cláusula en plazos de pago .

Al mismo tiempo, Reck, quien supo defender a Lionel Messi de una dura sanción (tres partidos de suspensión por insultar a un juez de línea) por un partido de Eliminatorias ante Chile en 2017, dejó en claro que River, por aspectos legales, debería hacerse cargo de los impuestos del pase (por cláusula o transferencia). "Se puede negociar que los pague el Real Madrid, es decir, por eso podría pagar todos los impuestos y poner más plata. River jamás aceptaría 45 millones de euros brutos (sin los descuentos impositivos)", explicó.

No obstante, si se activa la cláusula de rescisión, el club de Núñez también debería hacerse cargo del impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), un gravamen que instituyó la Agencia Tributaria Española con el aval de la Justicia. Se trata de un mecanismo por el cual el fisco español obliga a los clubes a pagar un arancel del 19% por hacerse de una renta en beneficio de una transferencia (sin ser residentes).

"Como los clubes argentinos son personas jurídicas, no residentes, se benefician de una transferencia, pero tienen que tributar a la Hacienda española en virtud de que la transferencia de los derechos federativos se registra en España", aclaró Bee Sellares.

Sumado a ello, Fraga, quien es profesor de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, agregó que la interpretación de este arancel es desmedida. "Lo aplican cuando no hay transferencia. Por ejemplo, en el caso de Mastantuono, esto impactaría incluso si se ejecuta la cláusula de rescisión . El club de afuera paga la penalidad por romper el contrato y dejarlo libre", detalló.

Y se sinceró: "Para los clubes argentinos, el pago de este impuesto es una locura porque son entidades sin fines de lucro, exentas. Es decir, la exención termina beneficiando a España, que se queda con una renta argentina".

Es que, según detalló el especialista en un posteo en su cuenta de "X" (ExTwitter), la consecuencia es que los clubes de América Latina -muchas veces exentos en origen- "tributan en España sin crédito fiscal, sin previsión contractual y sin margen de defensa".

Por lo tanto, Bee Sellares consideró que el club español se hará cargo de ese monto. "Si no, River se tiene que deshacer de poco más de 8 millones de euros. No tengo dudas de que el Real Madrid se va a hacer cargo de eso, porque si no River no lo va a transferir", apuntó.

Sin ir más lejos, hay otra carga fiscal a tener en cuenta cuando se activa una cláusula de rescisión: ARCA cobra un 8% en concepto de tributos de la seguridad social. Según explicó Fraga, se trata de " una retención que se inventó hace un tiempo para cubrir la deuda de los clubes de seguridad social ".

A sacar la calculadora: la transferencia de Mastantuono, por cláusula, tiene poco más del 30% de cargas tributarias

Al respecto, Reck recordó que este régimen, oficializado a través del Decreto 510/2023, quedó derogado en octubre del 2024 por el Decreto 939/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial. "Por ahora en las transferencias siguen aplicándolo", señaló.

Precisamente, la normativa a la que hace referencia el especialista determina que "el régimen establecido por el Decreto N° 510 del 10 octubre de 2023 finalizará a los seis (6) meses de la entrada en vigencia del presente", conforme se lee en el Decreto 939/2024.

Cuánto pagaría el Real Madrid a River por el pase de Mastantuono

Aunque pareciera que Franco Mastantuono ejecutará la cláusula de rescisión, ni River ni el Real Madrid hicieron oficial esta información que circuló durante la tarde del domingo.

Sin embargo, es menester trazar diferencias, desde el aspecto impositivo, en lo que respecta a hacer uso de una cláusula o realizar una transferencia por un monto "x", en donde los clubes pueden acordar plazos de pago.

En ese sentido, Diego Fraga y Ariel Reck esclarecieron esta cuestión. "Cuando hay una transferencia a un club de afuera, el club no cobra todo (del pago bruto): un 15% va al jugador por Convenio Colectivo de Trabajo (a veces pactan que el jugador le done al club una parte, sobre la que no le retienen impuestos), un 8% cobra ARCA en concepto de tributos de la seguridad social, un 2% va a la AFA y un 0,5% a Futbolistas Argentinos Agremiados", detallaron.

A esto, se suman las alícuotas por el impuesto a la Renta sobre No Residentes (19%) y el impuesto a los Sellos (1,2% en CABA). Es decir, si se llegara a un acuerdo por "transferencia", habría una carga impositiva del 45,7% por el pase del crack que surgió de las divisiones inferiores de River.

Además, Fraga recordó -aunque no aplica en este caso- que "si el futbolista transferido fue formado entre los 12 y los 23 años por otras instituciones, esas entidades tienen derecho a cobrar por el mecanismo de solidaridad estipulado por los reglamentos de FIFA ".

Entre los 12 y los 15 años , las instituciones tienen derecho a recibir el 0,25% del valor bruto del pase por cada uno de esos años. En tanto, los clubes que tuvieron al deportista entre los 16 y los 23 años deben cobrar el 0,5% del valor bruto por cada año de formación.

A diferencia de ello, y de acuerdo a los detalles brindados previamente, las cargas tributarias al ejecutar una cláusula de rescisión son las siguientes: un 8% cobra ARCA en concepto de tributos de la seguridad social, un 2% va a la AFA, un 0,5% a Futbolistas Argentinos Agremiados, y un 2,5% se destina al Fondo de Retiro de Futbolistas que gestiona Agremiados.

A esto también hay que sumarle la alícuota del 19% en los que respecto al gravamen que se debe tributar a la Hacienda de España . En total las cargas, que se aplican sobre el monto de la cláusula, alcanzan el 32%.

Extras Cláusula de rescisión Transferencia vía "x" monto Tributos de la seguridad social - ARCA 8% 8% Convenio Colectivo de Trabajo - 15% AFA 2% 2% Futbolistas Argentinos Agremiados 0,5% 0,5% Impuesto sobre la Renta a No Residentes 19% 19% Impuesto a los Sellos en CABA - 1,2% Fondo de Retiro de Futbolistas 2,5% - Total 32% - € 14.4 millones extra (aproximado) 45,7% - € 20.5 millones extra (aproximado)

El Cronista se puso en contacto con una fuente de suma relevancia que está en el día a día de River, con el objetivo de conocer más detalles en cuanto al factor impositivo . Sin embargo, al momento de la publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.

Asimismo, este medio preguntó acerca de los motivos por los cuales, si el pase se efectúa por intermedio de la cláusula de rescisión, no aplica el impuesto a los Sellos.

"No es como si fuese la aceptación de una oferta. Hay una cláusula en el contrato que dice que pagando tanta plata te vas, entonces cuando vos pagás no hay un contrato . Por eso no aplicaría el impuesto a los Sellos", respondió Reck.

Por su parte, Fraga coincidió con su colega e hizo mención a lo que dicta el artículo 342 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2024).

Además de ser el más joven en debutar oficialmente con la Selección, Mastantuono será la venta más cara en la historia del fútbol local

"Están sujetos al pago del Impuesto de Sellos los instrumentos mediante los cuales se formalice la transferencia temporaria o definitiva de los contratos comprendidos por la Ley Nacional N° 20.160. La Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, actuará a este efecto como agente de información de conformidad con los registros que de tales instrumentos posea", precisa un fragmento de la normativa.

Si bien el tributarista consideró que "en la cláusula de rescisión no se formaliza la transferencia", ya que se efectúa la ruptura contractual, aclaró que esto también "depende de cómo se instrumente la aplicación de la cláusula".