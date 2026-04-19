El fútbol argentino volverá a detenerse este domingo con una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, que se enfrentarán desde las 17 en el estadio Monumental por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Ambos equipos llegarán al cruce en un presente favorable, con rachas positivas que les permitieron acomodarse en los primeros puestos de sus respectivas zonas y alimentar expectativas tanto en el plano local como internacional. River atraviesa un momento de recuperación desde la llegada de Eduardo Coudet. El conjunto de Núñez ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura bajo la conducción del nuevo entrenador y se ubicó segundo en la Zona B con 26 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia. Además, el equipo también consiguió un triunfo reciente ante Carabobo de Venezuela, resultado que le permitió quedar en la primera posición del Grupo H de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el entrenador deberá resolver bajas sensibles en la mitad de la cancha. No estarán disponibles Fausto Vera, afectado por un esguince en el ligamento colateral medial, ni el colombiano Juan Fernando Quintero, quien sufrió una molestia muscular en el psoas. Boca también llega en alza. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda acumula un invicto de 12 partidos y ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos, una regularidad que lo llevó hasta el cuarto puesto de la Zona A con 21 unidades, cerca del líder Vélez. En el plano continental, el regreso a la Copa Libertadores comenzó de la mejor manera para el equipo de la Ribera. Boca venció a Universidad Católica de Chile y a Barcelona de Ecuador en sus primeras presentaciones, luego de no disputar el torneo desde 2023. El Superclásico suele modificar climas internos y estados de ánimo, más allá de la instancia en la que se juegue. En esta oportunidad, además del peso simbólico habitual, habrá puntos importantes en juego para la clasificación y la pelea por los primeros lugares. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet. Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.