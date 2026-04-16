Club Atlético River Plate presentó el balance de su ejercicio 2025, con un crecimiento declarado de sus ingresos del 70%, una mejora de 28% de sus resultados operativos y un superávit neto de u$s 40 millones. El balance fue presentado con la firma del presidente Stéfano Di Carlo, aunque recoge los resultados de lo que fue la gestión de su antecesor en el cargo Jorge Brito. Con el del 2025, el resultado positivo es el cuarto consecutivo y quinto año seguido que River Plate logra estar en azul. En el entorno del club destacan que los resultados del balance se lograron sin depender de la venta de jugadores. A la vez, el balance refleja un crecimiento del patrimonio de 16%. En materia de activos, las obras y el valor deportivo lo empujaron el año pasado 16,5 por ciento. El endeudamiento -destacan- se redujo casi 24% y representa menos del 20% de los ingresos de River. Se destacan los datos de inversiones, por más de u$s 430 millones entre 2022 y 2025 en la remodelación del estadio, plantel profesional, obras para deportes del Club y fútbol formativo, entre otros rubros. Del lado de los ingresos, también subrayan su diversificación de las fuentes, entre ellas, más socios, ventas, marketing, que reducen los riesgos. Los recursos ordinarios alcanzaron $ 351.708 millones, impulsados principalmente por fútbol profesional, socios y los sponsoreos. Los resultados de los balances de estos últimos años permitieron la gestión del financiamiento recientemente anunciado por u$s 100 millones por organismos internacionales, como BID Invest y CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Estos fondos se utilizarán para completar el plan de remodelación que se inició en 2020, cuando la gestión de Brito diseño el proyecto de ampliación del club, del aforo que actualmente está en 85.000 ubicaciones, para llevarlo a 100.000 y el techado del estadio.