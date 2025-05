Locos por Boca, River y Messi: explotan las consultas para ir a ver el Mundial de Clubes

El fútbol genera pasiones por eso no sorprende que haya boom de demanda para ir a los Estados Unidos a presenciar el Mundial de Clubes. A un mes de la primera edición de este campeonato, que reunirá a equipos de todo el planeta, las consultas crecieron un 35% y, con el Hot Sale, hay récord de pedidos.

"Las consultas por el Mundial de Clubes se incrementaron casi un 35% en comparación con eventos deportivos internacionales anteriores, como, por ejemplo, el Mundial de Qatar. Los hinchas argentinos están mostrando un entusiasmo excepcional por acompañar a sus equipos en esta nueva competencia", explicó Trinidad Taboas, gerenta general de Lloyd Viajes y Eventos.

Además, agregó que "muchos viajeros planean extender su estadía para asistir a otros partidos de alto perfil, como los del Inter Miami de Lionel Messi, lo que suma un atractivo adicional para el público argentino".

El Mundial de Clubes tiene un nuevo formato para este torneo internacional organizado por la FIFA, que reúne a los campeones y mejores equipos del mundo. En esta edición, serán 32 clubes que se enfrentarán entre sí en junio.

Este nuevo torneo nació como una iniciativa para reestructurar el formato existente de la competencia que reemplazó a la Copa Intercontinental. Anteriormente enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores (América del Sur) y al de la hoy UEFA Champions League (Europa). Se disputó así entre 1960 y 2004. Desde 2005, se realizó un torneo sólo con los campeones continentales.

En Despegar, aseguraron que la demanda para viajar a destinos como Miami y Los Ángeles tuvieron un notable crecimiento en los primeros meses del año. "Las búsquedas de vuelos a Miami para la semana del 9 de junio se quintuplicaron respecto a las tres semanas anteriores", dijo Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.

El Hot Sale potenció el boom de demanda de las últimas semanas. Según los datos de Despegar, Miami es el segundo destino más buscado después de Rio de Janeiro. " El interés de los viajeros creció en promedio un 250% versus las últimas cuatro semanas" , dijo Festa.

Cuánto sale

El torneo se extiende desde el domingo 15 de junio al 13 de julio. Son, en total, ocho zonas de cuatro equipos cada una y los dos mejores avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, uno de los 12 escenarios seleccionados para el desarrollo de los cotejos.

Para los hinchas de Boca Juniors, jugará dos de tres partidos -antes Benfica y Bayern Munich- en Miami, lo que simplifica la logística (el tercer partido, con Auckland City, será en Nashville). Los paquetes incluyen siete noches de alojamiento, vuelos internacionales e internos, entradas y asistencia médica, con tarifas desde u$s 5120 y u$s 6100.

Para los hinchas de River Plate, los partidos serán en Los Ángeles y Seattle. El paquete exclusivo incluye cuatro noches en la primera ciudad y dos en la segunda, entradas y asistencia médica, por u$s 3890. A lo que deben sumarse los vuelos internacionales: La suma asciende a más de u$s 5890.

A esto, hay que sumarle un dato que no es menor. Para viajar a los Estados Unidos se necesita visa. Quien no la tenga tiene que pagar un importe de u$s 185. Además, hay que tener en cuenta los tiempos. Su emisión puede demorar entre tres y cuatro meses.