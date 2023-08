El anuncio de Schiaretti que podría cambiar el escenario de cara a octubre

El actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti emitió un anuncio este miércoles y puso fin a los rumores que circulaban con respecto a su candidatura presidencial.

Ratificó que mantendrá su postura con el espacio Hacemos por nuestro País y descartó la posibilidad de sumarse a un acuerdo político de unidad con otras fuerzas para enfrentar a Javier Milei. Su declaración llegó luego de que Patricia Bullrich insinuara que el dirigente peronista debería bajar su postulación.

La palabra de Schiaretti de cara a octubre

"Tal como lo expresé el domingo pasado seré candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País en las elecciones generales del 22 de octubre. Por ello niego la versión que circula en algunos medios de comunicación sobre un supuesto ‘acuerdo político' de unidad con candidatos de otras fuerzas para enfrentar a Javier Milei", escribió en un extenso tuit.

"Como lo dije el mismo día de la elección PASO, hasta octubre habrá competencia", remarcó Schiaretti.

Sin embargo, el mandatario provincial se mostró abierto al diálogo post elecciones. "Después de esas elecciones estamos dispuestos a dialogar con quienes se sientan identificados con nuestra propuesta: que es impulsar el federalismo, la producción y el trabajo. Por eso insisto, no busco un acuerdo político con Juntos por el Cambio, ni con Unión por la Patria, ni con Javier Milei", sostuvo.

"Y reitero que soy el único candidato presidencial del interior, y cordobés, y siempre expresé mi rechazo a la grieta que nos trajo hasta acá. Tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria han fracasado y ambos son responsables por la crisis que atraviesa nuestro país. Los argentinos reclaman un cambio de verdad, serio y con experiencia de gestión, y eso es lo que nosotros proponemos", agregó.

Juan Schiaretti lidera la fórmula en la que Florencio Randazzo se postula como vice. (Foto: archivo).

Qué dijo Patricia Bullrich sobre Juan Schiaretti

"Nosotros no estamos encarando la campaña de esa manera. No es nuestra forma de pensar. Nosotros creemos que tenemos que ir con nuestras ideas y no ir contra Milei", había declarado este miércoles Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia de Córdoba.

Allí fue consultada sobre un supuesto "acuerdo de unidad nacional" que habría planteado el actual gobernador de la provincia. "Si él es candidato y a la vez está planteando un frente me parece que vuelve a generar una situación de confusión", señaló la candidata de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, sugirió que en caso de buscar una suerte de alianza, declinara su postulación. "Si quiere plantear un frente, se baja de candidato y apoya a los que él cree que pueden ayudar más a un objetivo de ser gobierno", opinó.