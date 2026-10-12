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En esta noticia Un fin de semana de contrastes: los números

El fin de semana largo por el 12 de octubre dejó una paradoja para el turismo interno: viajaron más personas, pero el impacto económico fue menor. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 turistas recorrieron el país y generaron un impacto directo de $313.610 millones.

Además, la cantidad de viajeros creció 3,5% respecto del mismo feriado del año pasado, cuando se habían movilizado 1.440.000 personas. Sin embargo, el movimiento económico tuvo una caída real del 2,2% frente a 2025.

El factor que explica el contraste es la duración del viaje. La estadía promedio bajó de 2 a 1,8 días, un 10% menos que en 2025. Según CAME, esto confirma la tendencia hacia escapadas breves, en las que los viajeros buscan aprovechar el feriado sin extender demasiado su permanencia.

“La reducción de los días de alojamiento y del consumo terminó condicionando el impacto económico global de la actividad”, señaló la entidad. En concreto, ese retroceso terminó siendo decisivo en el balance final, aun cuando el gasto diario por persona mejoró. En otras palabras: el turista gastó más cada día, pero estuvo menos días afuera.

El clima también condicionó el inicio del fin de semana. Las lluvias, la elevada humedad y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y al este del país, mientras que en el noreste se pronosticaron tormentas de mayor intensidad. En la Cordillera y la Patagonia predominaron el frío y la nubosidad.

“Esas condiciones influyeron en las salidas espontáneas, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre, aunque el impacto fue distinto según cada destino”, indicó CAME, y dejó como resultado un balance desparejo, con ganadores claros y localidades que sintieron el golpe.

Pese al clima, Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $ 116.900, un 5% más en términos reales que en 2025, una vez descontada una inflación interanual del 22,1%. Sin embargo, el gasto total quedó 2,2% por debajo del año anterior. Así, si bien hubo más viajeros y más gasto diario, no alcanzaron para compensar la menor duración de las estadías.

“El comportamiento turístico volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas. En muchas provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha”, precisó CAME.

De esta forma, en lo que va de 2026 se registraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 12.939.094 turistas, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario promedio de $ 111.282. El impacto económico acumulado alcanzó los $ 3,4 billones.

Un fin de semana de contrastes: los números

Respecto de las expectativas iniciales, los mejores resultados se vieron en algunas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe. En la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, ambas con ocupaciones cercanas al 80%. En cambio, Posadas y algunas regiones del Chaco mostraron un movimiento más limitado, por debajo del 40%.

Las diferencias no se dieron solo entre provincias, sino también dentro de cada territorio: ciertas localidades concentraron buena parte de los visitantes. La agenda de eventos fue uno de los principales motores, con fiestas populares, festivales, ferias gastronómicas y competencias deportivas que atrajeron turistas a destinos de demanda habitualmente más reducida.

Entre los eventos destacados figuraron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano (Córdoba); Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán. La coincidencia de múltiples celebraciones con el feriado reforzó el papel de los eventos para dinamizar las economías regionales.

Los mejores desempeños se concentraron en destinos que combinaron grandes acontecimientos, gastronomía y propuestas culturales. La Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano, fue uno de los eventos destacados.

En ese sentido, CAME remarcó que las escapadas de corta duración y los viajes de cercanía volvieron a tener un papel destacado. “En numerosas provincias, las estadías se ubicaron alrededor de las dos noches , mientras que el uso del automóvil particular facilitó los desplazamientos entre localidades próximas. También se observó una presencia importante de excursionistas, especialmente en destinos con buena conectividad con los grandes centros urbanos”.

En paralelo, añadió que “las reservas de último momento continuaron siendo relevantes, lo que generó diferencias entre las expectativas iniciales y el movimiento turístico registrado durante el fin de semana”.

En términos de turistas, el 12 de octubre fue el tercer fin de semana largo con mayor volumen del año, detrás de Carnaval (3.010.000) y Semana Santa (2.852.256). Por impacto económico quedó cuarto, con $ 313.610 millones, por debajo del 25 de Mayo ($ 339.880 millones), que tuvo menos viajeros (1.440.120) pero mayor gasto total.

El balance, según CAME, reflejó un turismo activo pero desigual, en el que la capacidad de los destinos para ofrecer experiencias y acontecimientos concretos pesó en la decisión de viajar.