La Federación Argentina de Productores Tabacaleros (FAPT) y el área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizaron la Jornada Federal de la Producción Tabacalera, un encuentro destinado a impulsar una agenda común para fortalecer la sustentabilidad de los productores primarios, el empleo y las economías regionales vinculadas a la actividad.

La jornada reunió a más de 100 personas, con participación de representantes de las cámaras que agrupan a los productores de tabaco de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Chaco y Misiones, junto con legisladores nacionales y provinciales, funcionarios públicos, representantes sindicales y referentes del sector.

Entre los principales temas abordados estuvieron la situación del Fondo Especial del Tabaco (FET), la actualización del tratamiento fiscal de las nuevas categorías de productos de tabaco y nicotina, y la necesidad de reforzar los mecanismos de trazabilidad, control y fiscalización. Los representantes provinciales destacaron además la relevancia económica y social de la cadena de valor del tabaco, que genera empleo para aproximadamente 300.000 trabajadores en todo el país.

Durante el encuentro, Pablo Sívori, economista de la UBA e investigador de la UNTREF, presentó un análisis sobre la cadena de valor del tabaco en la Argentina y los principales desafíos que enfrenta el sector. Sívori destacó la oportunidad de avanzar hacia una industria de mayor complejidad y valor agregado, con capacidad para ampliar la generación de empleo y la recaudación.

“El mundo cambia, Argentina ya dio un primer paso y tiene con qué hacerlo; falta completar el marco fiscal y productivo para pasar de exportar únicamente hoja de tabaco a exportar productos de mayor valor agregado”, señaló Sívori.

Respaldo federal a una agenda común para fortalecer la producción tabacalera argentina Fuente: FAPT

En este marco, Enrique Cornejo, dirigente de la Cámara del Tabaco de Salta y senador provincial, presentó el proyecto de ley consensuado entre las cámaras tabacaleras, que propone incorporar las nuevas manufacturas de tabaco y nicotina al régimen de Impuestos Internos y al Fondo Especial del Tabaco. La propuesta busca ampliar la base de productos que contribuyen al FET y contempla alícuotas diferenciadas según cada categoría. De acuerdo con lo presentado durante la jornada, el esquema podría representar una recaudación adicional cercana a los US$ 300 millones proveniente de los nuevos productos.

Por su parte, Lucio Manuel Paz Posse, secretario de la Cámara del Tabaco de Salta, presentó una propuesta dirigida a ARCA para incorporar códigos QR a los sistemas de control de la comercialización, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización y proteger la recaudación. Durante el encuentro se señaló que la subdeclaración de algunas empresas manufactureras generaría una pérdida estimada de US$ 500 millones anuales para la recaudación nacional.

Las propuestas recibieron un amplio acompañamiento de los representantes políticos y productivos presentes, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un marco normativo y tributario más claro y actualizado, que contemple las nuevas realidades del mercado y contribuya a proteger los recursos del Estado Nacional, las provincias y los productores tabacaleros.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización existentes para garantizar el cumplimiento de los aportes e impuestos correspondientes y mejorar la trazabilidad a lo largo de la cadena de comercialización.

La amplia representación federal y multisectorial de la jornada permitió consolidar una agenda común orientada a fortalecer la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo de la cadena de valor tabacalera argentina, promoviendo al mismo tiempo mayor formalidad, fiscalización y generación de valor agregado en el país.