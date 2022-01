Más dólares: exportaciones de las MiPyMEs, en su nivel más alto en 6 años

Las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) superaron el año pasado los u$s 10.000 millones y marcaron su nivel más alto en seis años.

Según detalló el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a través de un comunicado, las MiPyMEs argentinas exportaron por u$s 10.800 millones en 2021, cifra que representó un incremento interanual del 15% y un aumento del 2,6% respecto de 2019.

También creció la cantidad de MiPyMEs exportadoras. El año pasado, 7577 MiPyMEs vendieron sus productos al exterior , superando las 7240 que habían hecho lo propio en 2020. De esta forma, el año pasado las MiPyMEs exportadoras representaron el 89% del total de empresas que realizaron ventas externas.

Al mirar por sectores, el mayor aumento en términos porcentuales se vio entre las exportaciones de Combustibles y Energía. Pasaron de u$s 400 millones en 2020 a u$s 700 millones en 2021, una suba del 72,1%. Con estos registros, el sector alcanzó el mayor valor exportado desde el 2012.

Por su parte, las exportaciones MiPyMEs de manufacturas de origen industrial (MOI) ascendieron desde u$s 2100 millones en 2020 a u$s 2900 millones el año pasado, lo que implicó un crecimiento interanual del 36,6%. En tanto, los envíos al exterior de Productos Primarios escalaron un 8,9%, al pasar de u$s 3800 millones a u$s 4100 millones. En cambio, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron una baja de u$s 3000 millones a u$s 2900 millones.

los principales mercados

Los cinco principales destinos de exportaciones de las MiPyMEs, detalló la cartera que encabeza el ministro Matías Kulfas, fueron Brasil (u$s 1712 millones), China (u$s 1296 millones), Estados Unidos (u$s 1193 millones), Chile (u$s 824 millones) y Uruguay (u$s 558 millones).

No obstante, los mayores crecimientos interanuales de envíos externos se dieron hacia Uruguay (40%), Estados Unidos (28%) y Chile (27%) , mientras que China y Brasil presentaron variaciones respectivas del 18% y 7%.



"La actividad económica y productiva de nuestro país se está recuperando y para que podamos consolidar esa mejora necesitamos tener más divisas, que cuando son genuinas vienen a partir del desarrollo exportador", celebró el titular de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME), Guillermo Merediz.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron, además, que la SEPYME asistió el año pasado con $ 15.000 millones ejecutados a más de 10.000 PyMEs para mejorar competencias exportadoras.

El programa incluyó, entre otras cosas, financiamiento específico para exportaciones, con líneas a tasas subsidiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), por más de $ 3420 millones , y acciones de promoción en 15 países para más de 20 sectores productivos.

El s ector externo a nivel general finalizó el 2021 con ventas de productos argentinos al exterior por u$s 77.934 millones, la cifra más alta desde 2012 .

Si bien la mejora de los precios de exportación fue importante, reconoció el Ministerio, "también la suba de las cantidades exportadas marcaron diferencia". Y agregaron: "2021 fue el segundo año de mayores cantidades exportadas de la última década, sólo por detrás de 2019, en donde las condiciones climáticas habían sido más favorables para el agro".