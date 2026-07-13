Un objeto de uso cotidiano encierra un valor extraordinario y un potencial esencial para el medio ambiente. (Fuente: Representación creada con IA)

Un notable progreso ha sido conseguido por un conjunto de investigadores suizos, quienes han efectuado un hallazgo sin precedentes: lograron extraer oro de 22 quilates de desechos electrónicos comunes, alcanzando este propósito sin causar daño al medio ambiente.

Este descubrimiento científico podría tener la capacidad de cambiar la forma en que se lleva a cabo la recuperación de oro a nivel global, proponiendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar diferentes industrias. Lo que anteriormente era considerado un reto costoso y contaminante comienza a vislumbrar una solución innovadora.

Se trata de un desarrollo que abre nuevas perspectivas en el campo del reciclaje. Este importante hallazgo fue llevado a cabo por el instituto ETH Zurtich, una universidad pública de notable prestigio que fue fundada en el año 1854.

Descubren técnica para reciclar oro y metales de componentes electrónicos: rápida y verde

Recientemente, originado en Australia, se ha generado un notable interés en ámbitos relacionados con el método de reutilización que permite la obtención de oro a partir de dispositivos electrónicos.

La clave de este avance radica en un procedimiento innovador que posibilita la extracción de oro de máxima pureza sin la necesidad de utilizar químicos tóxicos, los cuales suelen impactar negativamente en el entorno natural.

Los resultados iniciales publicados por los investigadores revelan datos sorprendentes: el recurso extraído alcanza más del 99% de pureza, un estándar que resulta complejo de lograr incluso mediante métodos convencionales de refinado.

Científicos suizos logran extraer oro puro de desechos electrónicos sin dañar el medio ambiente (foto: Freepik).

Técnica revolucionaria para recuperar oro: así lo logran hoy

El equipo del ETH Zúrich ha diseñado un procedimiento innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un método que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su alta toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia comúnmente empleada en la potabilización de agua.

Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de enlazarse selectivamente con el oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en su estado puro y el polímero puede ser reciclado, lo que convierte a este método en una alternativa sostenible y económica.

Investigadores suizos extraen oro de desechos electrónicos sin dañar el medio ambiente (foto: Shutterstock).

Cómo el empleo impulsa la economía en 2024

Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también representa un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo método reduce significativamente los riesgos ambientales y sanitarios, proporcionando soluciones alineadas con los principios de la economía circular.

Entre sus principales ventajas se encuentran: