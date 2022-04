Martín Redrado reconoció que habla con Cristina Kirchner: ¿sería ministro de Economía si sacan a Martín Guzmán?

El economista Martín Redrado analizó la situación económica de la Argentina y contó que mantiene conversaciones con la vicepresidenta Cristina Kirchner.



" Periódicamente hay algún llamado por Whatsapp . Hace un mes hablamos por la negociación con el FMI. Yo siempre estoy disponible, más allá de la grieta, a hablar con oficialismo y oposición. Hay que buscar ideas y debates que nos den sentido de organización", comentó esta mañana en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

Consultado sobre la posibilidad de asumir como Ministro de Economía, en lugar de Martín Guzmán, el expresidente del Banco Central sostuvo: "No es una cuestión de personalismos. Argentina necesita un programa económico y social integral. Usted no puede tener el Ministerio de Economía y la política social dividida".

"Poner los nombres por delante, me parece que no, primero hay que pensar qué necesidades fácticas tiene el gobierno, después pensemos nombres. Hay un problema de confianza que se soluciona con leyes, no con nombres", acotó ante la repregunta de Feinmann.

Guerra contra la inflación

El economista se refirió al último dato de inflación, que en marzo fue de 6,7%, un récord mensual en 20 años. "La guerra contra la inflación el gobierno perdió el partido 7 a 0. Todavía nos quedan 19 fechas y el equipo no parece en condiciones de anclar las expectativas inflacionarias hacia adelante", analizó.

"La solución pasa por tres ejes fundamentales. Argentina necesita leyes que le den certidumbre más allá de este gobierno, deberíamos tener tres leyes para cambiar la expectativa inflacionaria : la primera es una ley que cambie la Carta Orgánica del Banco Central y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria; la segunda es una ley de desindexación del gasto público; y la tercera es una idea que tomé del acuerdo que hizo Israel para bajar la inflación, un marco legal a acuerdo de precios y salarios en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores", agregó.

Dolarización de la economía

Ante la posibilidad de dolarizar la economía argentina, Martín Redrado expresó: "Argentina necesita estabilidad monetaria, pero no necesitamos entrar a una jaula y tirar la llave. Cuando tuvimos un tipo de cambio fijo, el problema fue que nos seguimos endeudando más de la cuenta. Con eso emitimos cuasimonedas, generando una crisis de endeudamiento en el 2001. Además hoy hay muy pocas reservas en el Banco Central para decirle a los argentinos el 30 de abril podemos ir al Banco Central y cambiar nuestros pesos por dólares".

"Es buena la discusión de cómo anclamos la inflación pero lamentablemente la dolarización no es la salida ", advirtió el economista.