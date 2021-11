Martín Guzmán acelera la negociación con el FMI y busca cumplir con la fecha límite

Las negociaciones con el Fondo aceleraron y seguirán esta semana tras las sesiones técnicas maratónicas y en el Gobierno aseguran que se mantiene la hoja de ruta : cerrar en diciembre o enero y tener tiempo para avanzar con el Congreso y el directorio del FMI antes de marzo.

Pasadas las elecciones podrían cobrar más fuerza para tratar de llegar a un acuerdo antes de fin de año . En Economía aseguran que se mantiene el objetivo de tener el acuerdo antes de marzo de 2022, como se acordó con los acreedores del Club de París.

Sin embargo, eso no evitó que se deslizaran todas las alternativas, hasta los últimos recursos, como un standstill o un waiver si no hay acuerdo en marzo. Pero el objetivo es evitar cualquier tipo de default y por eso el Gobierno pagó un vencimiento de intereses por u$s 388 millones esta semana y avanzará con el pago de diciembre gracias a los derechos especiales de giro (DEG) que envió el FMI como parte del reparto a sus socios en la pandemia.

Esos fondos podrían volver de la mano de un acuerdo, además, según lo que está sobre la mesa en el diálogo con el FMI que lidera Martín Guzmán, con Julie Kozack, vicedirectora para el Hemisferio Occidental por el lado del organismo, que mantienen prolongadas discusiones.

También el embajador argentino en los Estados Unidos, Jorge Argüello, apuntó en declaraciones radiales que el acuerdo con el FMI podría cumplir el deadline que fijó el acuerdo con el Club de París. "En los próximos meses vamos a poder cerrar con el FMI en los términos que nos proponemos. Creo que antes de marzo podríamos tener cerrado el acuerdo", enfatizó el diplomático. A su vez, Argüello manifestó que la postura de la Argentina es la de lograr "un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario".

"Queremos crecer y pagar, pero en ese orden sí o sí", enfatizó. "Todos sabemos que hubo una decisión política detrás del otorgamiento de este crédito", agregó en línea con lo que fue uno de los discursos de Alberto Fernández ante el G20.

Argüello destacó que el pedido para seguir revisando la baja de los sobrecargos de la tasa de interés que cobra el FMI, "era uno de los objetivos". Pese a que en la cumbre de líderes del G20 no se pudo cerrar una bilateral con Joe Biden, el embajador consideró que la relación bilateral "pinta bien".

" La injerencia de Estados Unidos en el FMI es determinante, por eso estamos en conversaciones para que apoyen la postura de Argentina . Biden y Fernández están al tanto de lo positivo de una agenda bilateral", destacó el representante local en Washington.

El Gobierno logró apoyos explícitos de Europa pero falta el visto bueno de Estados Unidos. El futuro embajador designado por Biden Marc Stanley , señaló ante el Senado norteamericano en la sesión de aprobación de su cargo que si bien prevén colaborar con la Argentina en la negociación, se necesita un plan económico.