Deuda: el balance de Alberto Fernández sobre el G20 y la reunión con Georgieva

El presidente Alberto Fernández llegó a Edimburgo pasadas las 22, hora del Reino Unido, y dialogó con la prensa en su hotel sobre sus reuniones del G20, el apoyo obtenido en la cumbre de presidentes y el encuentro con Kristalina Georgieva del FMI.

Fernández ya llegó a Glasgow para la cumbre del clima COP26: cuáles son los objetivos

Tras el pedido al Fondo Monetario Internacional de que analice los sobrecostos de sus créditos, el mandatario indicó que la negociación con el FMI sigue. "El proceso de negociación está en marcha en este momento, Martín Guzmán y Gustavo Beliz se quedaron en Roma con el equipo del Fondo para seguir negociando", indicó Fernández.

la reunión con georgieva

"Es evidente que Argentina no puede pagar u$s 19 mil millones el año que viene, estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible. Que no se postergue el desarrollo y no se nos imponga un plan que socialmente cueste y que se pueda cumplir en el tiempo", reiteró sobre las condiciones de la negociación con el Fondo.

" Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir y está claro que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso", remarcó en línea con la crítica que hizo en la reunión de presidentes del G20.

"La negociación va avanzando con las dificultades que la negociación supone. Hay muchos intereses en pugna. Hay un mundo financiero que ha demostrado un fracaso y que se resiste a cambiar y a aceptar la crisis que ha generado. La cena fue buena. Fue una buena reunión. Nos dijimos francamente las cosas, ratificamos nuestro deseo de cumplir los compromisos pero no a costa de postergar a la gente".

"Fue fructífera, buscamos mecanismos para seguir avanzando y encontrar puntos de acuerdo. Hablamos de los sobrecargos, me dijo que estaba previsto que se analice en diciembre. Me voy satisfecho. Con la premura de buscar una solución, se quedaron los equipos del Fondo con Martín y Beliz a la cabeza".



apoyo ante el fmi

"Yo hago una tarea laboriosa con toda Europa que en esta oportunidad volvió a repetirse, con Angela Merkel, Emmanuel Macron y Pedro Sanchez. Primero agradecer el apoyo de ellos, lo que logramos ahora es que el G20 entienda el planteo de Argentina y que incluya el Fondo de Resiliencia para los países de renta baja y media".

"El vínculo que logramos con Europa, con Alemania, Italia, España, Francia es un vínculo muy importante para nuestros planteos ante la comunidad internacional financiera".

sobrecargos

"Desde el G20 le planteó al Fondo discutir los sobrecargos. Estoy satisfecho, los objetivos que nos planteamos, los logramos", aseguró Fernández .

"En diciembre se reúne el directorio y entre otros temas van a tratar esta recomendación que se le ha dado por los sobrecargos. Yo entiendo que si habla conmigo y tenemos un permanente contacto la predisposición existe".

financiamiento

"Lo que tuvo mucho sentido para Argentina es que vinimos a este para plantear lo que está pasando en nuestra parte del mundo. El mundo de la post pandemia es un mundo sufrido, donde hay muchos países endeudados y en crisis", señaló el mandatario antes de cenar con sus colaboradores.

"Nosotros lo que hicimos en los tres discursos fue marcar los problemas de financiamiento que va a atravesar el mundo después de la crisis del coronavirus, entre ellos Argentina. Quisimos advertir que estamos ante un problema económico de gran seriedad, de enorme desigualdad, que esa desigualdad reclama financiamiento y que ese financiamiento el mundo desarrollado lo tiene cubierto".

Estados Unidos

Consultado sobre si tras el encuentro informal con Joe Biden en el G20 tenía previsto reunirse con él en Washington, Fernández consignó: "No hablamos nada de un viaje. La casualidad dio que la mujer de Biden se ubicó a mi lado y estuvimos charlando un montón. Tuvimos una muy buena noche. Fue muy lindo encontrarlo, veo muchos de sus planteos con simpatía", remarcó el presidente, que también agregó que todavía no habló con Cristina Kirchner sobre el G20 y el Fondo y tiene previsto hacerlo "en las próximas horas".