El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que “ se viene un 2026 espectacular ”. El anuncio de la vuelta de la Argentina al mercado de deuda con el nuevo bono en dólares a cuatro años es la última apuesta para afianzar la normalización financiera que está sosteniendo el crecimiento económico.

La búsqueda del Gobierno para conseguir un refinanciamiento de la deuda, y así poder dejar de hacer pagos al contado, es lo que la economista Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo, considera que podría sostener dos años seguidos de crecimiento económico de la economía argentina.

“Es probable que este año la economía crezca arriba de 4% y es probable que el arrastre estadístico que queda para el año que viene esté arriba del cero que parecía originalmente”, explicó en diálogo con el programa Buenas Tardes China.

Aclaró que para alcanzar un crecimiento del 3% es necesario que la actividad económica termine el año en un nivel significativamente más alto que en diciembre previo, algo cercano a un 5% de mejora punta a punta. “Eso que parecía muy difícil, hoy es menos difícil”, agregó.

Dal Poggetto detalló que los sectores que más están impactando en el crecimiento fueron la energía y la minería, además del sistema financiero, que mostró un salto por el aumento del crédito disponible. También señaló que, si bien la baja en los subsidios generó un impacto en el crecimiento este año, no cree que cumplan un rol tan importante en 2026.

Por otro lado, la construcción y la industria es probable que “algo reactiven” el próximo año. Según la economista, esto se debe a la posible reactivación del crédito hipotecario y de la obra pública, que este año fue prácticamente nulo. Los servicios también crecerían.

“Si la apertura al crédito que pareciera que está empezando a arrancar se sostiene, [es probable que] la economía crezca en torno al 2,5 - 3%, después de un año donde creció probablemente algo arriba de cuatro”, explicó.

Qué pasará con el dólar, según Dal Poggetto

De acuerdo con la economista, en un contexto político en el que la oposición está “totalmente desmembrada” y el oficialismo consiguió un panorama favorable en el Congreso para poder pasar proyectos como la “presunción de inocencia fiscal” -o lo que la economista llama el “blanqueo permamente”- se espera que el Gobierno se enfoque en atraer dólares al sistema para sostener la normalización financiera y “acelerar el proceso de recirculación” de divisas.

“La señal del Gobierno es: ‘No quiero comprar dólares por la cuenta corriente, quiero comprar dólares por la cuenta capital, y los voy a comprar en la medida que la demanda los convalide’. Y que la deuda lo convalide”, aclaró Dal Poggetto. La meta es que se “pueda dejar de pagar al contado y empezar a refinanciar”.

En ese marco, la economista sostuvo que el esquema de bandas cambiarias se mantiene, pero con ajustes: la banda superior sigue firme, mientras que la banda inferior, ubicada en torno a $ 930, dejó de operar como referencia, desplazándose hacia la zona de $ 1400-$ 1450, donde algunos dólares ya se están comprando.

En este contexto, según Dal Poggetto, el Gobierno busca reforzar el acceso al crédito externo para aliviar vencimientos y evitar usar reservas, combinando nuevas colocaciones de deuda con acuerdos tipo REPO con bancos internacionales.

La economista advirtió que la sostenibilidad del esquema dependerá de esa capacidad de financiamiento y de la reacción del riesgo país, mientras que la competitividad del tipo de cambio, señaló, no aparece en la agenda oficial.