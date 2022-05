María Eugenia Vidal dijo que le gustaría ser Presidenta y que el oficialismo "no está gobernando"

María Eugenia Vidal habló este miércoles, sobre distintos temas de la política en la Argentina, pero también se animó a plantear su deseo a futuro. " Me gustaría ser Presidenta ", dijo la diputada nacional de Juntos por el Cambio.

Asimismo, en referencia a la crisis que atraviesa el oficialismo, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el ojo de la tormenta, habló de irresponsabilidades. "Hay una irresponsabilidad innegable que es de Cristina y Alberto de gobernar porque para eso los eligió la gente en 2019 y no lo están haciendo, ni siquiera es que están gobernando mal, no están gobernando ", remarcó la ex gobernadora en declaraciones a TN.

Y agregó: "Es una enorme irresponsabilidad y sobre todo revela una gran indiferencia a lo que le está pasando a la gente. No se conmueven con las cosas más básicas. Hoy el que trabaja de modo formal puede ser pobre", consigna Clarín.

Por su parte, hizo referencia a la reunión de Gabinete de este miércoles. "La energía del Presidente y de la vicepresidenta y de todos los que los acompañan están en otro lado. Hoy hubo una reunión de gabinete después de seis meses, no lo puedo concebir. ¿De qué se habló en el gabinete hoy? ¿Cuál es la medida concreta para resolver un tema?", se preguntó, la ex gobernadora.



Noticia en desarrollo.