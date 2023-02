Mapa de las elecciones provinciales: fechas, candidatos a gobernador y clima de cada una

El 11 de agosto de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri sufrió una dura derrota en las elecciones primarias, cuando buscaba su reelección. Algunos sectores de su espacio político eran optimistas hasta ese entonces por lo que podía pasar en las generales. Otros, en cambio, advertían que la situación era cuesta arriba. Uno de los argumentos que esgrimían eran los resultados de las elecciones que se habían realizado a nivel provincial, con magros resultados para Cambiemos.

De hecho, antes del 11 de agosto se habían realizado 20 elecciones provinciales, entre primarias y generales. Los sectores opositores a Macri se habían impuesto en 17 ocasiones. Los candidatos que apoyaba el entonces presidente se habían anotado con tres victorias. Fueron las provincias de Jujuy, Mendoza y Corrientes, todas comandadas por radicales.

Para este año electoral, nuevamente la gran mayoría de las provincias optará por separar la fecha de sus comicios locales de los nacionales: 15 mandatarios lo hicieron hasta ahora. Como hace cuatro años, esto denota la voluntad de los gobernadores de separarse de lo que suceda a nivel nacional. Es decir, la mayoría busca separar su estrategia (y boleta) de los candidatos presidenciales. A continuación, un repaso de las fechas de elecciones y de los escenarios electorales a nivel provincial.

Abre La Pampa

Será la encargada de abrir el calendario electoral 2023. La cuenta regresiva de cara a las primarias está en su recta final: se celebrarán el 12 de febrero. Pero no serán obligatorias, ni para partidos ni para electores. Para los ciudadanos será optativo concurrir al cuarto oscuro.

Y de los espacios políticos solo uno recurrirá a las primarias: Martín Berhongaray (diputado nacional de la UCR) y Martín Maquieyra (diputado nacional del PRO) se enfrentarán en la interna de Juntos por el Cambio. Quien se imponga se enfrentará al peronista Sergio Ziliotto, que busca su reelección. Las generales están pautadas para el 14 de mayo.

Neuquén y Río Negro, en abril

A ambos márgenes del Río Limay se votará el 16 de abril próximo. Las dos provincias tienen algunos puntos en común: partidos locales exitosos que buscan continuar en el poder y que se imponen a la grieta. Y, además, generaron cismas en las dos coaliciones principales.

En Neuquén, desde que Felipe Sapag ganó las elecciones en 1962, ningún partido pudo derrotar al MPN. La maquinaria electoral se volverá a poner a prueba. En este caso, el vicegobernador Marcos Koopmann buscará suceder a Omar Gutiérrez, quien dejará la gobernación luego de dos períodos.

El ecosistema Cambiemos se desordenó. El PRO apoyará la postulación de Rolando Figueroa, ex vice de Gutiérrez. La UCR y la Coalición Cívica creen que es un error, ya que significa meterse en la interna del MPN. Apoyarán a Pablo Cervi, referenciado en Martín Lousteau. La CC había sufrido un revés en la provincia: la salida de Carlos Eguía. El ex periodista oficializó hace unos meses su acercamiento a Javier Milei. El peronismo, por su parte, definirá en los próximos días a su candidato, aunque parece difícil que pueda derrotar al MPN.

En Río Negro, Alberto Weretilneck buscará retornar a la gobernación, cargo que ocupó durante dos períodos. Luego fue sucedido por Arabela Carreras, también de Juntos Somos Río Negro. El éxito del partido local hizo implosionar a ambas coaliciones nacionales: dirigentes de la UCR, como Lorena Matzen (ex candidata a gobernadora), estarán junto a otros de La Cámpora, como Martín Doñate (senador nacional y consejero de la magistratura). Todo en el gran espacio provincial que buscará seguir en el poder.

Alberto Fernández junto a Arabela Carreras y Alberto Weretilneck, quien buscará volver a la gobernación

Esto generó tensión en el peronismo: Martín Soria, ministro de Justicia y enfrentado a Weretilneck, criticó duramente a Doñate. "Cuando pensábamos que no iba a haber un traidor más grande para el peronismo de Río Negro que Miguel Ángel Pichetto, siempre aparece un bobo nuevo", sostuvo Soria en una entrevista en Somos El Valle, en alusión a Doñate. Los posibles nombres que se barajan en el ecosistema peronista para la gobernación son Silvia Horne y Gustavo Casas.

Juntos por el Cambio, por su parte, tiene definida su propuesta electoral. El candidato a gobernador será Aníbal Tortoriello, diputado nacional y ex intendente de Cipoletti. Su compañero de fórmula será el radical Juan Pablo Álvarez Guerrero, hijo del ex gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero.

Los extremos: Jujuy, Tierra del Fuego y Misiones

La provincia que está más al norte, la que está más al sur y la que está más al este votarán el mismo día. Desde La Quiaca hasta Ushuaia y Bernardo de Irigoyen se votará el 7 de mayo. Resta la oficialización de Tierra del Fuego, que anunció que adelantará los comicios y se especula con esa fecha, pero todavía no lo confirmó.

En Jujuy, el 28 de marzo se definirán los candidatos para suceder al radical Gerardo Morales, quien cumple su segundo mandato, promueve una reforma de la constitución provincial y además tiene aspiraciones nacionales para este turno. El peronismo local se encuentra dividido por el grado de afinidad con el mandatario provincial. Podrá jugar un papel importante el FIT: la izquierda logró ingresar un diputado nacional en 2021, Alejandro Vilca.

En Misiones, el ex gobernador Hugo Passalacqua buscará suceder a Oscar Herrera Ahuad y será el candidato del ya hegemónico Partido de la Concordia Social. Del lado de Juntos por el Cambio, el mejor posicionado para pelear la elección parece ser Martín Arjol. Radical y cercano al correntino Gustavo Valdés, se impuso en una dura interna en 2021 y también en las generales de ese año.

Martín Arjol recibió a Rodríguez Larreta y Maxi Ferraro en Misiones

En la provincia más austral, se espera que el gobernador Gustavo Melella busque su reelección. Para Juntos por el Cambio ha sido una provincia esquiva. El diputado del PRO Héctor "Tito" Stefani podría volver a encabezar la boleta, como lo hizo en las últimas legislativas.

Salta, San Juan y Tucumán, el 14 de mayo

El 14 de mayo votarán cuatro provincias de forma simultánea. Además de la mencionada La Pampa, lo harán Salta, San Juan y Tucumán. En la provincia cuya, Sergio Uñac buscará su tercer mandato consecutivo con una novedad: el regreso de la ley de lemas, sancionada el año pasado. Del lado opositor, el diputado cercano al PRO Marcelo Orrego buscará dar la sorpresa.

En Tucumán, el actual gobernador Osvaldo Jaldo buscará seguir en el cargo. La fórmula será invertida a la de 2019: el jefe de gabinete Juan Manzur ocupará el lugar de vice. No hay confirmaciones en Juntos por el Cambio, aunque sí en el espacio de Javier Milei, que apoyará la candidatura de Ricardo Bussi.

Jaldo-Manzur: se invierte la fórmula

San Luis, con ley de lemas

En Salta, donde las elecciones provinciales se realizan con boleta única electrónica,irá por su reelección. Fue candidato a vicepresidente en 2015, cuando acompañó a Sergio Massa. El 25 de marzo será la oficialización de las listas de candidatos. Ya se lanzaron para la gobernación dos diputados nacionales: el radicaly el peronista-había sido ministro de Economía con Juan Manuel Urtubey y funcionario con Alberto Fernández-.

Las elecciones provinciales serán el 11 de junio. Al igual que en San Juan, regresó la ley de lemas. El candidato del oficialismo local no será Alberto Rodríguez Saá sino Jorge Fernández, quien dejó su cargo como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Del otro lado, el diputado cercano al PRO Claudio Poggi será candidato y busca el apoyo del resto de la oposición, que podría implicar otros sublemas en el espacio.

Dos grandes: Córdoba y Santa Fe

Dos de las tres provincias más grandes del país aún no definieron sus fechas. Se especula con que Córdoba lo hará en junio. Por primera vez en 24 años el gobernador no será Juan Schiaretti ni José Manuel de la Sota. El candidato del oficialismo cordobés será Martín Llaryora, intendente de la capital. Del lado de Juntos por el Cambio se busca sumar una provincia que ha sido clave a nivel nacional, pero que no se ha podido gobernar. Luis Juez y Rodrigo de Loredo están instalados deben definir quién encabeza la oferta. Hace dos años fueron juntos y ganaron: el primero es senador y el segundo, diputado.

Llaryora, la apuesta de Schiaretti en Córdoba

Hacia el este, los santafesinos votarán entre agosto y septiembre, según informó el gobierno provincial. Buscarán elegir al sucesor de Omar Perotti: al igual que Mendoza, Santa Fe no tiene habilitada la reelección inmediata. El peronismo tiene dos nombres para buscar continuar en el poder: el senador Marcelo Lewandowski y el diputado Roberto Mirabella. Del lado de Juntos por el Cambio, se especula con el poderío electoral de Carolina Losada -mencionada también como posible candidata a vicepresidenta- y con la potencialidad de Maximiliano Pullaro -ex ministro de Seguridad de la provincia, cercano a Martín Lousteau-. Es una incógnita aún cómo jugará el socialismo.

Septiembre: Mendoza y Chaco

La provincia cuyana votará el 11 de junio (PASO) y el 24 de septiembre (generales) y lo hará con boleta única por primera vez. El radicalismo tiene tres nombres para suceder a Rodolfo Suárez: los intendentes Ulpiano Suárez y Tadeo García Salazar y el senador Alfredo Cornejo, el único que ordenaría la oferta opositora si decide jugar. Omar de Marchi, del PRO, sigue tensionando la interna. El peronismo, luego de dos períodos fuera del gobierno, no tiene un candidato definido.

En Chaco, Jorge Capitanich fijó la fecha para el 17 de septiembre, luego de haber suspendido las primarias para este turno. Se especula con que Coqui, dos veces jefe de gabinete, busque ser electo gobernador por cuarta vez.

Sin fecha: Formosa, Entre Ríos y Chubut

Gildo Insfrán buscará su octavo mandato consecutivo en Formosa, aunque todavía no se definió la fecha, que será distinta a la nacional. Juntos por el Cambio tiene al ex juez Fernando Carbajal como posible carta para enfrentar una dura batalla electoral.

En Entre Ríos, aún no se convocaron las elecciones, y se espera que sean en una fecha distinta a las nacionales. Después de dos períodos, Gustavo Bordet dejará la gobernación, y todavía no es claro quién será el candidato peronista, espacio que gobierna desde hace 20 años. Del otro lado, Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Mauricio Macri, es el número puesto de Juntos por el Cambio, luego de su victoria contundente en las legislativas de 2021.

Frigerio festejó en 2021

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, no confirmó la fecha, pero se espera que Chubut vote en una fecha distinta a la nación. Del lado peronista, lanzaron sus candidaturas Juan Pablo Luque -intendente de Comodoro Rivadavia- y Ricardo Sastre -actual vicegobernador-. Juntos por el Cambio tiene una interna caliente entre Ignacio Torres -del PRO, senador nacional, vencedor en las legislativas 2021- y Damián Biss -radical, intendente de Rawson-.

Por ahora, con las nacionales

Son pocos los distritos que tendrán elecciones unificadas con las nacionales. En Santa Cruz, Alicia Kirchner no definió aún si buscará su tercer mandato consecutivo, lo mismo que hizo su hermano. Juntos por el Cambio tiene en los radicales Roxana Reyes y Eduardo Costa dos posibles nombres. Claudio Vidal, diputado nacional de SER, es otro que podría buscar la gobernación.

Catamarca también votará junto con Nación, igual que en 2019. Raúl Jalil buscará su reelección de manera coordinada con lo que suceda con el Frente de Todos a nivel nacional. Algo similar sucederá en la provincia vecina: Ricardo Quintela podría ir por su segundo mandato en La Rioja, provincia gobernada por el PJ desde 1983.

En la ciudad de Buenos Aires son varios los nombres propios lanzados para suceder a Horacio Rodríguez Larreta luego de su segundo mandato. Del PRO ya se anotaron Jorge Macri, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. El radical Martín Lousteau es otro de los que tiene altas expectativas. El Frente de Todos, en uno de sus distritos menos afines, tiene en Leandro Santoro y Matías Lammens dos posibles candidatos. Ramiro Marra, del espacio de Milei, también se anota.

En la provincia más poblada del país, el primer tema a definir es si Axel Kicillof buscará su reelección. Algunos sectores del Frente de Todos creen que puede ser una carta para ir por la presidencia. En Juntos por el Cambio hay varios nombres anotados. Diego Santilli fue el primero, luego de imponerse en las legislativas de 2021. Otro del PRO y con origen peronista, Cristian Ritondo, se ilusiona con el cargo. Néstor Grindetti, que dejará la intendencia de Lanús, también se muestra en campaña, lo mismo que Javier Iguacel, cercano a Patricia Bullrich. Otro que desplegó cartelería y tensionó su discurso es Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel. Los radicales, desde hace décadas sin candidatos competitivos en la provincia, tienen a Maximiliano Abad, quien ya se lanzó, más la chance de Martín Tetaz.

Santiago del Estero y Corrientes eligieron gobernador en 2021, por lo que no lo harán este año. Igualmente, los correntinos sí elegirán legisladores provinciales, aunque no está definida la fecha.