Encuesta: a quién votan los porteños en 2023 y cómo influyen Bullrich y Larreta en la Ciudad

Una encuesta realizada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires revela que para el electorado porteño Juntos por el Cambio sigue siendo por lejos la opción preferida para 2023, con casi el doble de intención de voto que el Frente de Todos, y dos de sus candidatos miden mejor que el resto de los pretendientes a la jefatura de Gobierno porteña del resto de los espacios. La influencia del actual alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, y de la titular del PRO, Patricia Bullrich, no pasa desapercibida, aunque no siempre de manera positiva.

Si las elecciones de 2023 tuvieran lugar hoy, Juntos por el Cambio cosecharía el 42,6% de los votos en la Ciudad mientras que el Frente deTodos obtendría el 20,9% y terminaría empatado con los libertarios de Javier Milei, que concentran el 19,1% de los votos, acorde al trabajo de Federico González y Asociados.

Ritondo en la cumbre del PRO: "Nuestros candidatos son Bullrich, Vidal y Rodríguez Larreta"



Durán Barba criticó con dureza a Patricia Bullrich: "Algunos de sus gestos me hacen acordar a Cristina"



En ese cuadro, dos de los candidatos que se perfilan como los favoritos para disputar unas PASO porteñas, Jorge Macri y Martín Lousteau, reúnen casi la mitad de la intención de voto de las personas. El dirigente de PRO tiene hoy un 20% de proyección mientras que el radical suma el 18,6%. Mucho más lejos quedan, dentro del pelotón cambiemita, Fernán Quirós (7,8%), Roberto García Moritán (2,9%) y Soledad Acuña (1,9%).

En la oposición, otro radical aparece como tercero en la disputa: Leandro Santoro, por el Frente de Todos, suma un 15,7% de los votos -muy por encima de Matías Lammens, con un 3,9%- seguido muy de cerca por el legislador libertario Rodrigo Marra, con un 14,7%. Si el voto de los diversos candidatos y candidata de Juntos por el Cambio se unificara en torno a uno de ellos, el oficialismo ganaría en primera vuelta con el 51,8% aunque las preferencias no son necesariamente lineales.

En términos generales, la encuesta exhibe significativos niveles de afinidad entre los candidatos de Juntos por el Cambio y en particular quienes eligen entre Lousteau o Macri. También quienes optan por Marra, de La Libertad Avanza, ven viable las opciones del PRO -Macri, Acuña y Quiró- y Evolución -Lousteau- como alternativas viables en caso de tener que elegir por una opción que no sea libertaria.

En cuanto al electorado, Macri es fuerte entre los mayores de 50 años (28%) mientras que el voto más fuerte de Lousteau se ubica en la franja de 31 a 49 años (25%), seguido por los más jóvenes de 16 a 30 (20,8%). Otro dato llamativo, que describe el fenómeno libertario, es que Marra se impone con holgura en electorado más chico, duplicando incluso la intención del candidato radical por un 41,7%.

Tanto en el caso de Macri como de Lousteau, la mayor parte de sus votantes se autopercibe como de centro o de ninguna tendencia. En el caso de Santoro, se identifican con la izquierda mientras que los de Marra se declaran mayoritariamente como de derecha.

Macri es fuerte entre los mayores de 50 años (28%) mientras que el voto más fuerte de Lousteau se ubica en la franja de 31 a 49 años (25%), seguido por los más jóvenes de 16 a 30 (20,8%). El legislador libertario Rodrigo Marra arrasa entre los más chicos





Cómo influyen Bullrich y Larreta en la Ciudad

Por último, otra pregunta que se plantea y busca develar el trabajo es de qué forma operaron en las simpatías del electorado los respaldos de Bullrich y Rodríguez Larreta a las diversas opciones porteñas. Y la respuesta es que lo hicieron de manera muy dispar.

Acorde al relevamiento de González y Asociados, el acercamiento del jefe de Gobierno porteño a Lousteau no tuvo un saldo positivo ni para que el presidenciable lo capitalice -el 58% dijo que no modificaba su voto y un 27,2% contestó que sí pero de manera negativa- como así tampoco para el líder de Evolución -el 53% afirmó que no influye en su decisión y un 33,3% se opuso- en su carrera porteña.

En paralelo, el respaldo de Bullrich a la candidatura de Macri para la Ciudad se mantuvo neutro también a nivel del electorado en general -un 56,8% expresó que no influye en su voto-, pero resultó más positivo que negativo dentro del espacio de votantes de Juntos por el Cambio (32%) y entre los liberales/libertarios (18,1%). Esto se explica en gran medida por el perfil político duro que cultiva Bullrich y la afinidad con el discurso de La Libertad Avanza a lo largo de estos meses.

La investigación del sondeo fue de tipo cuantitativo a través de encuestas online con un cuestionario estructurado para una muestra de ciudadanos 500 residentes en CABA en condiciones de votar, estratificado de manera proporcional en base al peso de comunas electorales. La encuesta se realizó entre el 3 y 4 de noviembre del corriente año y con un nivel de error del +/- 4.47%.