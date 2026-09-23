El canciller Pablo Quirno le respondió al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, quien había expresado su rechazo a “cualquier amenaza al orden de la ley” en relación con la soberanía de las islas Malvinas durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Quirno subrayó la “plena disposición” de la Argentina a “reanudar negociaciones bilaterales”, al referirse al reclamo de soberanía por las Islas Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Y agregó: “Instamos al Reino Unido a cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”.

El funcionario reafirmó que el archipiélago, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes “son parte integrante del territorio nacional argentino” y están “ilegalmente ocupadas” por el Reino Unido.

Qué dijo Quirno durante su discurso en la ONU

El canciller resaltó que la controversia de soberanía entre ambos países está reconocida por las Naciones Unidas, además de otros organismos internacionales, y remarcó que estas instituciones instan “a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio”.

“La Argentina reafirma sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, que son parte integrante del territorio nacional. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó.

Ante el proyecto Sea Lion, Javier Milei busca endurecer la ley que regula la explotación de hidrocarburos para afianzar la soberanía y la protección de recursos sobre Malvinas.

El primer ministro británico rechazó el reclamo argentino

Previamente, Andy Burnham se había pronunciado sobre el reclamo argentino al señalar: “Vamos a estar firmes contra cualquier amenaza al orden de la ley, no solo de Rusia, sino de otros, inclusive cuando amenazan los derechos de los territorios británicos para permanecer británicos, como es en el caso de las Islas Malvinas”.

Ya ante la Asamblea General, Quirno le contestó: “Deseo recordar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son parte integrante del territorio nacional argentino y, encontrándose ilegalmente ocupadas por el Reino Unido e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales”.