El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrollará este martes desde las 8 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, mientras que por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda, quien postergó su viaje a Estados Unidos para estar presente. Caputo se unirá el miércoles a la delegación que desde este lunes participa de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial. La actividad será, para el presidente Milei, la antesala a un nuevo viaje al Estado de Israel: el viernes 19, iniciará su tercera visita oficial a ese país medioriental para participar en los actos por el 78° Día de la Independencia (Iom Haatzmaut) y cumplir con el rol simbólico de encender una de las antorchas en la ceremonia del Monte Herzl. Esa visita culminará el miércoles 22 de abril. En lo que respecto al Summit, se desarrollará bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y la jornada abordará los desafíos para fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión. En este escenario, el debate se centrará en la actividad de sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud, cruzado por el accionar de los estados provinciales y de la nación. El tradicional encuentro, adicionalmente, funciona como espacio en el que se espera quede plasmado el alineamiento argentino con las políticas de los Estados Unidos y la relación entre Milei y su par Donald Trump. Es por ello que también se escuchará con atención el discurso que pueda dar el embajador norteamericano Peter Lamelas Al respecto, Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”. Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento. También habrá espacios dedicados al futuro del trabajo, el sindicalismo, el neuroliderazgo y la reconversión de los modelos de negocios. Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA), Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia) y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco). El ámbito legislativo y ejecutivo estará representado por Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo Vischi, Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri, junto a secretarios de diversas áreas como Daniel González (Energía y Minería) y Sergio Iraeta (Agricultura). AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales, según un comunicado. El sector empresarial contará con la participación de líderes de firmas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras. El evento también tendrá un enfoque en la diversidad y la inclusión, contando con servicio de interpretación de lengua de señas y una alianza con ASDRA para promover la integración laboral.