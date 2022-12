"Los pibes de Malvinas que jamás olvidaré": la historia del hit que conmueve a los ex combatientes

En esta noticia El origen

"En Argentina nací/tierra de Diego y Lionel/de los pibes de Malvinas/que jamás olvidaré". En cada banderazo, en todas las previas y, sobre todo, varias veces en cada partido, se hace presente la gran canción argentina de este mundial. Un hit que nació de la hinchada -no con un autor desconocido, como suele ocurrir, sino que hay un nombre propio detrás- y que rápidamente adoptaron los jugadores.

Al ritmo de "Muchachos esta noche me emborracho", de La Mosca, la letra de la canción se enfoca en los dos grandes ídolos futbolísticos de la historia argentina, Diego Maradona y Lionel Messi. También aparece Brasil, claro, el gran rival. Se recuerda la final ganada el año pasado en la Copa América en el estadio Maracaná.

Pero estas referencias futboleras dejan paso en la primera estrofa a una cuestión no futbolera: los pibes de Malvinas. "Esta canción, desde el inicio, pone en el mismo lugar a Maradona, a Messi y a los excombatientes. No sé si fue por la métrica que quedaron las tres cosas a la misma altura. Pero cuando la escuché con atención me conmovió, me llena de emoción", confiesa el veterano de guerra Hugo Robert, miembro del Centro de excombatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata.

Robert, uno de los pibes de Malvinas, recuerda que "las banderas de todos los clubes tienen en algún lugar la figura de las islas. En el fútbol siempre hubo un reconocimiento". En esa línea, considera que existe un reconocimiento popular, que "a la gente no le podés pedir más de lo que da". En cambio, pone el foco en la clase dirigente, que "con alguna excepción, no ha estado a la altura en estos 40 años".

Las canciones de cancha no suelen tener autores reconocidos. Es extraño saber el nombre y el apellido de la persona que pone la letra de un himno futbolero. Pero este es el caso. Se puede conocer autor y momento exacto del surgimiento de "Muchachos Argentina", tal como la tituló su autor, Fernando Romero. Este joven de 30 años, que vive en Haedo, es hincha de Racing y profesor de Teología.

El primer registro público de la letra es del 5 de septiembre de 2021. Después de ganar la Copa América, la selección Argentina jugaba de local por primera vez, contra Bolivia en el Monumental. El periodista de TyC Sports Matías Pellicioni pidió en Twitter a los hinchas que inventen "canciones ingeniosas" para alentar al equipo.

Romero le contestó el tuit con la letra que había creado, tal cual se escucha todo el tiempo en Catar en estos días. Y fue más allá: arregló con el periodista para cantarla en vivo en la puerta del estadio en la previa del partido, a pesar de no tener entradas. Ese video se viralizó en aquel entonces y fue la primera explosión de varias. Romero recuerda que se le ocurrió escribir la canción "después de la final de la Copa América. Era volver a sonreír luego de la pandemia y de la pérdida de Diego. Ahí pensaba en una canción de cancha que sirviera para acompañar a este grupo y recordar a nuestros héroes".

Sobre el verso en cuestión, Romero asegura que "Malvinas está metido en el clamor popular. Todos sentimos aprecio por aquellos muchachos que fueron a defender nuestra patria, muchos incluso sin estar preparados. Por otro lado, pienso que son de los héroes más silenciosos de nuestra historia. Me gustaba que quedaran en alguna letra para ser repetidos en el tiempo por los chicos".

La segunda etapa de explosión del tema fue la adopción por parte de los jugadores. El propio Leandro Paredes subió la letra a su cuenta de Instagram y se vieron videos del plantel entonando el ya famoso "muchachos/ahora nos volvimo´ a ilusionar...". Que sea lo más cantado en Catar y que los jugadores la hayan tomado como propia, para Romero, es "como estar un rato suspendido en el aire. No logro dimensionarlo. Me asombra la llegada que tuvo todo esto".

Además de una proporción grande de camisetas albicelestes, en Catar se pueden ver imágenes que son poco habituales en la Argentina. Remeras mezcladas de River y Boca, Independiente y Racing, Newell's y Central. La causa nacional une y da un respiro a las disputas de los clubes. ¿Ocurre algo similar con Malvinas, una causa que hermana a los argentinos más allá de las referencias partidarias?

"El tema Malvinas y la selección nos unen con la misma pasión", sostiene Gustavo Melella. El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cree que son dos grandes causas nacionales y que "la grieta es negocio de unos pocos. En la vida cotidiana estás con personas que piensan diferente. Podemos pensar distinto, pero somos un solo pueblo. El esfuerzo que hicieron nuestros veteranos nos tiene que servir de ejemplo. Lo mismo que el trabajo de nuestros jugadores, todos tiran para adelante".

Melella, oriundo de Villa Luzuriaga -localidad lindera a Haedo, donde vive Romero- cuenta que se alegró mucho con la canción. "Cuando la escuché me sorprendí. Nunca imaginé que en una canción de cancha, del Mundial, iba a estar el tema de Malvinas y de nuestros veteranos. Estuvieron muchos años invisibilizados. Que hoy estén en la cancha con la canción más importante es una forma de homenajearlos y de decirles gracias", reflexionó.

En esa línea, agrega que se emocionó cuando vio que los jugadores la hayan adoptado. "Son el máximo emblema que tiene el país. Que lo tengan en cuenta, y que la canten con la misma pasión que la hinchada, te emociona".

Quien también se refirió al tema fue Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Reconocido hincha de San Lorenzo, sostiene que "pocas cosas representan tanto como los cantos de una cancha. Más en este caso, que representan a un país y que lo han tomado masivamente no solo la tribuna sino los propios jugadores".

Filmus analiza que la canción expresa dos cuestiones en particular. La primera es "el sentimiento de un pueblo que después de casi 200 años no cede en su lucha por recuperar el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas". La segunda, "el reconocimiento a quienes combatieron allí. Esto cobra un significado especial, porque se cumplieron 40 años del conflicto bélico".

A su vez, reflexiona que "es una realidad muy dura que el único lugar en el mundo en el que un argentino no va a poder expresarse levantando una bandera de la Argentina es en parte del territorio argentino, en las Islas Malvinas".

Robert, desde su experiencia como veterano, coincide en que "en la gente sí es un tema antigrieta", aunque diferencia de lo que sucede en la dirigencia. Asegura que "los temas estratégicos son difíciles. Somos un país urgente en una región urgente".

Desde 1994, la Constitución Nacional reza en la primera disposición transitoria que "la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional". Jugadores e hinchas argentinos, en Doha y a 13.500 kilómetros de Puerto Argentino, lo tienen presente.