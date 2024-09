Los municipios de Quilmes y Lanús se presentan en la Justicia para pedir la auditoría del Puerto de Dock Sud

Julián Álvarez y Mayra Mendoza, al frente de los Ejecutivos de Lanús y Quilmes, se presentaron ante la Justicia Civil y Comercial para solicitar la designación de peritos que verifiquen la actividad del consorcio que administra el puerto de Dock Sud, ubicado en Avellaneda, ya que piden un resarcimiento por la rotura de las calles que generarían las empresas de logística terrestre que operan en la zona.

Cuando Álvarez asumió la intendencia de Lanús en diciembre pasado, fue designado también como representante por ese distrito y por Quilmes ante el consorcio que opera el Puerto y que administra los fondos que se destinan a los municipios que son afectados por el trabajo del lugar.

Mendoza y Álvarez han hecho públicos sus reclamos por la afectación que generan los camiones que se dirigen al puerto y, por ello, han emprendido un debate público con su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, por los fondos del lugar.

Esa disputa tiene, además, un trasfondo político, de disputa territorial, entre los jefes comunales de La Cámpora y su vecino que impulsa la candidatura presidencial de Kicillof y que sueña con sucederlo al frente de la gobernación bonaerense. De hecho, en los últimos meses, Ferraresi ha "pisado" Lanús y Quilmes para realizar actos políticos en los que realizó discursos de alto voltaje contra Máximo Kirchner, contra Álvarez y Mendoza.

Ahora, Lanús y Avellaneda se presentaron ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 local para solicitar "la intervención de un perito contador que verifique los asientos contables y proporcione información sobre la actividad de las empresas, mercaderías, tasas y vehículos, entre otras cosas; y un perito informático que extraiga datos del sistema de las empresas y del Consorcio, incluyendo detalles de carga, descarga, distribución, control logístico, y rastreo satelital de vehículos".

El objetivo, señalan, es evaluar "la real incidencia de la logística del Puerto en ambos municipios del conurbano bonaerense".

"Comprendemos que es fundamental recopilar información detallada sobre las operaciones del Puerto a través de la documentación fiscal y logística que nos provean, a fin de evaluar el perjuicio actual y futuro que produce la actividad del Puerto de Dock Sud sobre las calles de nuestros distritos", expresó Álvarez.

Mendoza y Álvarez plantean al Consorcio la implementación de una Red de Tránsito Pesado y la creación de un Fondo Compensatorio para reparar el daño ocasionado durante años en ambos distritos.

Eso pedidos fueron refrendados por unanimidad en los Concejos Deliberante de ambos distritos.

Mendoza, por su parte, recordó que "Quilmes y Lanús son parte de la zona portuaria" y que el reclamo "es que se considere el daño que hace a calles, cableados, obras hidráulicas y hasta viviendas el paso de los camiones de toneladas mayores a las permitidas".

Jorge Ferraresi, ex ministro de la Administración Fernández, hace campaña en Lanús y Quilmes con críticas a Máximo Kirchner.

"Tenemos el acompañamiento de los vecinos y el compromiso del gobernador para intervenir y asegurar que no existan ciudadanos de primera y de segunda. Este no es un problema entre particulares, y mucho menos en contra de los vecinos de Avellaneda. Lo que buscamos es una reparación por los años de funcionamiento y ningún beneficio para la comunidad de Quilmes y de Lanús, de quienes transportan mercadería para la importación y exportación, tienen grandes ganancias y no cumplen con sus obligaciones básicas respecto a nuestros municipios", añadió.

Mendoza dijo querer lo que le corresponde a su distrito y que Avellaneda ya tiene: "Consideramos que el Gobierno provincial tiene que velar por la distribución de las ganancias del puerto en toda la zona portuaria, es decir, en Avellaneda, Lanús y Quilmes".