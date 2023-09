Sergio Massa con Fantino: miedos, desafíos y la intimidad de ser candidato en un mano a mano intenso

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, pasó por el programa del periodista Alejandro Fantino, "Multiverso Fantino" en la plataforma de streaming Neura Media, y reveló cómo llega al debate presidencial del próximo domingo. Hizo, además, un repaso del día que asumió como ministro de Economía, anticipó cómo será un eventual gobierno, y el rol de Argentina en el mundo.

"El problema que tiene el debate a diferencia de los otros, es que son más estructurados. Ya estudie las reglas del debate cuando la Cámara Electoral lo aprobó", contó Sergio Massa.

Para el debate del próximo domingo, Massa reveló que uno debe "estudiar un poco sobre los temas, que te puede plantear el resto, cuales son los objetivos que tenes y que mensaje queres dar".

Para el ministro de Economía, el debate apunta a la "gente que lo va a mirar con el objetivo de encontrar algo que le de un motivo para elegir a alguien, y puede confirmar percepciones que uno tiene y abrir ilusiones que no tenes".

En esa línea, Massa dijo que con el debate buscarán persuadir a "los que no fueron a votar", tras lo cual agregó que "puede ser para nosotros una posibilidad de seguir recuperando votos".

Massa reveló qué el consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí, "el catalán", lo preparará para el compromiso del debate.

¿Quiénes participarán en un gobierno de Massa?

En relación a cómo conformaría un eventual gobierno, Massa definió que tiene "delineadas personas y perfiles para laburar conmigo en un estado que hay que hacerle reformas".

"Todas diferentes y con una dinámica que quiero inaugurar el 10 de diciembre, un gobierno de unidad nacional en el sentido amplio, como ministros que vengan de otras fuerzas políticas".

Relaciones internacionales y el lugar de Argentina

Massa hizo hincapié en la importancia de cuidar las relaciones internacionales y el lugar en el mundo que tiene el país hoy: "Si Argentina quiere sostener la multipolaridad, debe tener la posibilidad de poder negociar con los demás en lo comercial y geopolítico"

"El mundo esta en guerra económica hoy. La primera discusión es la que aparece en el mundo BRICS sobre por qué el dólar como moneda única en el comercio exterior", sostuvo Massa.

"Si hay algo que me permitió de esto de estar tan arriba de los temas geopolíticos y de la economía global, es la oportunidad de poder mirar qué ven los demás de la Argentina. Y una de las cosas que más miran y valoran de la Argentina, nosotros lo llamamos el talento de nuestra gente, en términos económicos se llama capital humano", remarcó Massa.

Gobierno de Macri y Alberto Fernández

Cuando se le preguntó por el voto bronca, el candidato presidencial respondió que "mi primera sensación es que haya gente enojada, con la idea de que fracasaron con Macri y lo de Alberto sumó frustración, de alguna manera es razonable".

A su vez, Massa se diferenció del presidente Alberto Fernández con lo que respecta a la conducción del gobierno y los números que generó: "Yo no soy el presidente, hay muchas cosas que yo hubiera hecho distintas, pero no tenía la responsabilidad de gobernar".

"Yo tuve la valentía, puertas adentro, de plantear que había cosas que estábamos haciendo que estaban mal, y que por ahí si las hubiésemos corregido a tiempo, hoy habría menos gente caliente", reveló Massa.

"Melconian me dijo ¨por favor cuida las SIRA por favor¨ (Sistema de Importaciones de la República Argentina), contó Massa sobre su vinculo con el candidato a Ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich.

Massa contra Macri y la deuda con el Fondo

La educación pública y Baradel

"Yo no quedé en otra cosa con Baradel, yo se lo digo en la cara Baradel y él lo sabe, yo quiero docentes bien pagos, docentes capacitados, pero en el aula y los suplentes en el colegio donde están asignados como suplentes porque si no lo que termina pasando es que los pibes no tienen clases y le cagas la vida al pibe y al padre porque cuando ese pibe no tiene clases anda o a la deriva o si es un pibe digamos más chiquito la madre no sabe con quién dejarlo y no pudiera laburar", declaró Massa.

Que sintió Massa al asumir como ministro de Economía

"Muchas cosas de las que nos pasaron terminaron enojando a mucha gente, y yo las advertí. A mi no me votaron como ministro de Economía, sino como diputado. Yo después me hice cargo, y renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados".

"Puse el pechito. Mientras todos se tiraban abajo de la cama, yo fui al frente y me hice cargo del Ministerio de Economía. Cuando todos decían que el gobierno se caía, yo fui y me la banqué. Como cada vez que mi país me necesitó".

"Toda mi familia estaba en contra, diciéndome no hagas esto, pero yo creía que en ese momento era lo mejor para el momento que vivía el país".

El ministro del Palacio de Hacienda remarcó que "a mí me pueden criticar un montón de cosas, pero hay dos que no me pueden criticar. Que laburo como un perro, que me rompo el alma laburando, y que además, cuando tomo una decisión, la banco".