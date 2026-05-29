El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, admitió que, por ahora, no se destinarán unos 20 millones de dólares para la renovación de la Biblioteca Nacional como se había comunicado esta semana.

Arim explicó que esos recursos no están contemplados en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que será enviado antes que finalice el mes de junio al Parlamento.

“Hubo un error de comunicación. No está previsto ningún gasto del entorno de 20 o 30 millones de dólares para la Biblioteca Nacional”, aseguró Arim.

Por otra parte, el jerarca aclaró que los 6 millones de dólares que estaban pactados para la primera etapa de renovación todavía están en estudio, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de lograr una “correcta presupuestación”.

“Hemos logrado tener con claridad un horizonte, hacia donde tiene que ir el proyecto en consulta con los actores de la cultura y ese proyecto tiene que traducirse en uno ejecutivo”, dijo Arim en declaraciones en FM Del Sol.

El pasado martes se presentó el proyecto de remodelación de la Biblioteca Nacional con la presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora de la biblioteca, Rocío Schiappapietra, el dramaturgo Gabriel Calderón, y el propio Arim, donde explicaron que los fondos para las obras serían públicos.

“Los fondos, por supuesto, son estatales. El financiamiento es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la proyección de intervenciones que se van a hacer en torno a fondos metropolitanos. Tenemos que tener muchos cuidados con los aspectos patrimoniales, y eso te hace ser muy prudente a la hora de señalar cada etapa. La etapa inicial la inversión sería de 6 millones de dólares, pero la etapa final está pensada para irse hasta los 30”, explicó Arim.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ya había aclarado que el proyecto anunciado para la reforma de la Biblioteca Nacional no forma parte de la Rendición de Cuentas de 2027.

“Es un proyecto emblemático para el gobierno, en particular para el presidente de la República, con mucha prioridad, por el trabajo que se está haciendo. No forma parte de la asignación presupuestal de la Rendición de Cuentas 2027, lo que no quiere decir que ese proyecto no se vaya a ejecutar porque hay otros caminos complementarios que se pueden explorar”, señaló en conferencia de prensa una vez que finalizó el Consejo de Ministros realizado este miércoles 27.