Cinco argentinos fueron detenidos por robar en Dolphin Mall, uno de los shoppings más reconocidos de Miami. Si bien, fueron liberados tras pagar la fianza, el caso de los “mecheros vip” generó un gran revuelo tanto nacional como internacionalmente.

“Estamos sorprendidos porque ha tomado mucha repercusión, habiendo tantos casos que realmente tendrían que tener más relevancia, han tomado este caso como algo terrible. Una picardía, que no se justifica, pero una picardía”, aseguró Giselle, la expareja de Diego Luis Xiccato (46), uno de los imputados.

Además de Diego, fueron imputados Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) por los delitos “ esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas ”.

Rompió el silencio la expareja de uno de los detenidos en Miami

Giselle, la expareja y madre de los hijos de Diego, habló sobre la detención de los cinco argentinos en Miami y enfatizó en que el robo “ha sido una picardía, una estupidez”.

“Ha sido una picardía, que le sonó una alarma y ha tomado muchísima relevancia. La Ley de Estados Unidos no es como la de acá, toman todo como muy grave”, aseguró la mujer y remarcó que fueron “cinco tipos grandes haciendo estupideces de adolescentes”.

Sin embargo, cuestionó el revuelo que se le dio al caso y sostuvo que desde el centro comercial “han exagerado todo en los medios”.

Detenidos en Miami

“El shopping tiene un sistema nuevo de seguridad que lo están implementando ahora, entonces ha tomado mucha relevancia porque quiere dar a conocer este sistema de seguridad”, remarcó.

Además, desmintió que los detenidos se hayan llevado la cantidad de objetos que decían en los canales estadounidenses: “Ni siquiera son ladrones, ninguno tiene antecedentes penales. Todos son empresarios, tienen plata y no se van a ensuciar las manos por un paraguas”.

Cómo fue el robo de los argentinos en Miami

Por las imágenes captadas en las cámaras de seguridad, los mendocinos fueron vistos aplicando tácticas mecheras en importantes locales de marca del shopping.

Tras el hurto, el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, mientras algunos de los integrantes distraían a los encargados y los otros ocultaban las prendas en las valijas: según diversos informes, se llevaron más de 1000 dólares en mercadería.

Los mendocinos fueron liberados tras pagar la fianza de entre 4000 y 4500 dólares que le impuso la jueza Mindy Glazerdel Tribunal de Circuito 11° de Florida por robar valijas llenas de ropa de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger.