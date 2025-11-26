Caso Loan: una pista clave reactivó la investigación y buscan al nene en estos 4 lugares

Alicia Athenas Pichon Troszynski es una niña de 7 años que es buscada intensamente desde 2021. Según los organismos judiciales, la menor fue secuestrada por su madre para detener su restitución a la República Francesa, fuera del ámbito de la custodia del padre.

Desde entonces, la Justicia y entidades como Missing Children no lograron obtener rastros sobre su paradero, pese a la difusión de imagenes y una activación de una alerta amarilla de parte de Interpol.

Qué se sabe sobre Alicia, la menor que se encuentra desaparecida desde 2021

Alicia habría sido retenida por su madre, Sofía Belén Troszynski, a espaldas de su padre. En este marco, la Interpol emitió una alerta amarilla y prohibió la salida del país hasta dar con su paradero.

La mujer de 38 años posee nacionaldiad argentina y polaca. Frente a los hechos, atraviesa una complicada situación judicial, dado que en febrero de 2024 se dictó una orden de captura nacional e internacional, tras ser imputada por el delito de sustracción de menores.

El hecho ocurrió en julio de 2021, pero la búsqueda se intensificó en las últimas horas, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación anunciará un incremento de la recompensa, por no tener novedades hace 7 años.

La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial, en la Resolución 1299/2025. Allí se comunicó que el nuevo monto paso de $ 1.000.000 a $ 5.000.000, para quien pueda dar datos fehacientes sobre su locación.

La menor tiene nacionalidad argentina y francesa y, de acuerdo a la investigación, la madre la habría secuestrado para evitar que sea llevada a Francia.

En cuanto a Sofía, la orden de captura nacional e internacional rige desde el 29 de febrero de 2024.

Dónde aportar información sobre Alicia

Por telefono a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas.

Por mail denuncias@minseg.gob.ar

Los datos de Alicia y su madre

Alicia Athenas Pichon Troszynski

Edad: 7 años

Nacionalidad: argentina y francesa

Documentos: DNI Nº 51.712.304 y pasaporte francés Nº 18CE52953.

Recompensa vigente: $5.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan localizarla.

Sofía Belén Troszynski

Edad: 38 años (nació el 7 de noviembre de 1987)

Nacionalidad: argentina y polaca

Documentos: DNI Nº 33.391.229 y pasaporte polaco EK-0980939

Situación judicial: imputada por el delito de sustracción de menores.

Recompensa vigente: $5.000.000 para quienes aporten datos que permitan lograr su detención.