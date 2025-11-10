A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, la justicia ordenó unos nuevos rastrillajes en la localidad de 9 de julio, en Corrientes, donde podrían dar con el paradero del chico de cinco años.

La jueza Cristina Pozzer Penzo ordenó reactivar la búsqueda, de acuerdo a lo publicado en la Resolución N° 527/2025. El menor fue visto por última vez el pasado 13 de junio de 2024.

Los nuevos operativos de búsqueda de Loan Danilo Peña

Los efectivos de seguridad llevan adelante nuevos rastrillajes en cuatro lagunas ubicadas en las inmediaciones del campo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los detenidos por la desaparición del menor de edad.

Según especificaron, los operativos se realizarán durante 50 días, con posibilidad de prórroga de acuerdo al desarrollo.

Allí participarán el Comando Unificado Corrientes (CUC), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Corrientes.

El objetivo es focalizar la búsqueda en un área clave para el caso y en la zona donde Loan fue visto por última vez.

Cómo sigue el caso de Loan

Por la desaparición del menor, hay siete detenidos con prisión preventiva: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel Ramírez y el ex comisario Walter Maciel. Mónica Millapi mantiene prisión domiciliaria.

De acuerdo a la investigación, los siete están vinculados directamente con la sustracción del nene.

Los nuevos rastrillajes buscan recolectar las pistas suficientes para avanzar con la causa que involucra a los familiares de la víctima.