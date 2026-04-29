La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 29 de abril de 2026 alcanzó los $ 1.395, cifra que señala una diferencia de 0,71% en comparación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia a la baja, con un dato de -1 que indica que los días consecutivos de esta tendencia han disminuido en relación con los días pasados. Esto sugiere un posible ajuste en el mercado, que podría estar afectado por cambios en la economía local o decisiones políticas. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 11.84%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 20.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. Aquellos que quieran adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).