El año 2026 comenzó sin sobresaltos en materia política para el Gobierno y esto, acompañado por un cierre de la inflación de 2025 en 31,5% (el número más bajo en ocho años) y un dólar estable, pone a Javier Milei en una situación inmejorable para avanzar con las reformas que tiene en carpeta.

Una nueva encuesta nacional de opinión pública realizada por la consultora Isasi Burdman en diciembre de 2025 confirma que el Presidente mantiene una imagen positiva del 51%, con un 40% de evaluación negativa y apenas un 9% que lo califica como “regular”.

El relevamiento, que consultó a 2281 personas mayores de 16 años en todo el país entre el 12 y el 19 de diciembre, muestra un panorama político marcado por fuertes polarizaciones y la consolidación de nuevas figuras en el escenario público.

El oficialismo: imágenes parejas entre los principales funcionarios del Gabinete

Patricia Bullrich, extitular de la cartera de Seguridad y flamante senadora nacional, empata prácticamente con Milei al registrar un 50% de imagen positiva, 9% regular y 40% negativa. La exministra se mantiene como una de las figuras más sólidas del Gobierno, con solo 1% de desconocimiento.

Quien sorprende quedando en el podio es Diego Santilli, quien aparece con 44% de imagen positiva y 13% negativa. El ganador de la elección de octubre en la provincia de Buenos Aires y flamante ministro del Interior emerge como uno de los funcionarios mejor ponderados.

El podio lo completa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tiene el mismo índice de imagen positiva que el exPro, pero con mayor percepción negativa (39%). El ministro de Economía, Luis Caputo, los sigue de cerca con 44% de positiva, 39% negativa. Por otra parte, el ministro del Interior,

Dos de las caras más relevantes del Gabinete 2026 se posicionan como referentes frente a la opinión pública. Prensa Casa Rosada

Asimismo, Martín Menem, una figura emergente desde el inicio legislativo de La Libertad Avanza, registra 34% de imagen positiva, 15% regular y 39% negativa, con un 12% que no lo conoce. El presidente de la Cámara de Diputados es uno de los alfiles de Karina Milei en el tablero político electoral, pensando en 2027.

¿No hay oposición? Crisis puertas afuera del Ejecutivo

El dato más contundente del lado opositor es la imagen negativa de Cristina Kirchner, que alcanza el 69%, con solo un 15% de evaluación positiva. Se trata de uno de los peores registros de la expresidenta en encuestas recientes.

Por su parte, otro dirigente relevante dentro del nuevo peronismo, Juan Grabois, obtiene solo 19% de imagen positiva, pobre con respecto al 63% de imagen negativa con la que cuenta entre los encuestados; Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, marca 24% positiva y 64% negativa, con un 4% que no lo conoce lo suficiente para evaluarlo.

Por último, Myriam Bregman, referente del Frente de Izquierda, registra 17% de imagen positiva y 47% negativa, siendo la última de las dirigentes opositoras, si de “positividad” se trata.

Figuras públicas: el exdelantero de la Selección con alta imagen positiva

El sector de referentes sociales y culturales presenta sorpresas significativas. Gabriel Batistuta, exdelantero de la selección argentina y empresario agropecuario santafesino, lidera el ranking general con 67% de imagen positiva, 5% regular y solo 9% negativa, aunque con un 19% que no lo conoce.

Gabriel Batistuta se retiró en 2005 y se dedicó al campo en su Santa Fe natal (Fuente: Archivo).

Sin embargo, otro de los medidos sorprende: Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien obtiene 54% de imagen positiva, 12% regular y 12% negativa, con 22% de desconocimiento. Su valoración refleja que su cruce con quienes conducen la Asociación del Fútbol Argentino lo tuvieron como virtual ganador, en materia discursiva.

Un dato saliente es el de Marco Galperín, quien registra 42% de imagen positiva, 12% regular y 24% negativa, manteniéndose como una figura respetada más allá del ámbito empresarial.

El nombre del pastor Dante Gebel comienza a tomar fuerza como contendiente político.

Por su parte, Lali Espósito, quien ha tenido cruces públicos con el oficialismo, muestra 36% de imagen positiva, 14% regular y 37% negativa, con 13% que no la conoce suficientemente. Su polarización refleja las tensiones entre el mundo artístico y el gobierno actual. En el ámbito cultural-religioso, Dante Guebel, pastor evangélico y avesado orador, asoma con un 10% de aceptación