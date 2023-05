Lo que dejó la elección: guitarreadas de Massa, derrota digna de la UCR y silencio de Milei

Javier Milei se dedicó a difundir su performance en la presentación de "El fin de la inflación" en la última jornada de la Feria del Libro en La Rural. Lo hizo a sala llena. En paralelo, se conocía que su candidata a gobernadora en Tierra del Fuego, la pastora evangélica Andrea Almirón De Pauli, no alcanzaba los 8 puntos. Esa paradoja enfrenta el diputado libertario. Al momento, sus aspirantes provinciales no lograron superar los dos dígitos. Así, se potencian los interrogantes sobre los alcances reales de su figura.

La otra figura nacional que aspotó a perdedor en Tierra del Fuego fue Ptricia Bullrich. El PRO fue por fuera de Juntos por el Cambio y llevó Héctor Stefani como candidato a gobernador. Bullrich, sin embargo, no lo apoyó. La ex ministra de Seguridad se arrimó a la coalición conformada por la UCR, el MID y el CC-ARI, con el postulante a Pablo Daniel Blanco.

Stefani quedó segundo con 11%. Y Blanco quedó cuarto, detrás de la pastora mileísta, con apenas 5 puntos.

En el Frente de Todos, Sergio Massa picó en punta al celebrar casi de inmediato el triunfo de Gustavo Sáenz en Salta. Y sacó chapa de su cercanía política y personal con quien fue su compañero de fórmula presidencial en 2015, momento en que la alianza incluía al jujeño Gerardo Morales. Desde entonces el tigrense suele pasar los 31 de diciembre junto a Saénz y su familia. En esos encuentros realizan guitarreadas y el gobernador canta y hasta se anima a imitar a Sandro.

Pese a que Sáenz no integra formalmente la familia disfuncional del frentetodismo, fue compañero de fórmula de Massa en 2015. Si hubiera que encasillarlo en un "ismo", sería el del massismo.

Después se sumaron Alberto Fernández, Daniel Scioli y Agustín Rossi. "Seguiremos trabajando unidos como hasta ahora y con las mismas convicciones", afirmó el Presidente. Fernández hoy visitará al otro peronista triunfante: el pampeano Sergio Ziliotto.

Horacio Rodríguez Larreta buscó mostrar su perfil aperturista, al felicitar al gobernador ayer reelecto, en contraste con su rival en la interna Patricia Bullrich. El alcalde lo hizo llevando agua para su molino. El molino de la boleta única electrónica que se utilizará en la votación porteña. "Qué importante el uso de boleta única electrónica para que todos podamos tener los resultados más rápido y de forma más transparente!", tuiteó Larreta.

En Salta el principal derrotado fue un apellido ilustre: el de Romero. Esta vez no por el cacique Juan Carlos, senador y ex gobernador. Sino por su hija Bettina, la intendenta que no logró reelegir. Al frente de "Salta La Linda", Bettina Romero perdió en una interna dentro del espacio que apoyaba a Sánez y quedó fuera de carrera.

Dentro de una jornada negativa para todo Juntos por el Cambio, la UCR pudo sacar chapa de haber logrado una derrota digna en La Pampa. Hijo del fallecido "Pacheco", el histórico dirigente radical que fue senador, diputado y secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fernando De la Rúa, Martín Berongharay (45) fue por una epopeya. Desbancar al peronismo que gobierna en esa provincia desde 1983. Previsiblemente, no lo logró. Pero sacó 40 puntos, en la que fue la mejor elección de la historia de la UCR en La Pampa. Recuperó doce localidades, muchas que siempre gobernó el PJ. A partir del 10 de diciembre va a gobernar casi la mitad de las localidades. A la luz del desenlace de ayer, no fue casualidad que Berongharay se impusiera en la interna previa contra el aspirante del PRO Martín Maquieyra.

La Cámpora, por su parte, revalidó su dominio en las dos capitales que controla: Santa Rosa y Ushuaia. Luciano Di Nápoli, intendente pampeano, y el fueguino Walter Vuoto, se jugaban la continuidad en el poder de sus municipios; también se impusieron en las ciudades de Río Grande y Tolhuin. Walter Vuoto seguirá en la intendencia de Ushuaia por un tercer periodo.