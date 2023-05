¿Por qué no ganan los candidatos de Milei? Especialistas explican la performance de los libertarios

Las encuestas arrojaban un empate técnico entre Martín Menem, de La Libertad Avanza, y Felipe Álvarez, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en La Rioja. Pero lo cierto es que el outsider de la política que contó con el apoyo explícito de Javier Milei quedó tercero y, a contramano de las expectativas, con un magro resultado.

Juntos por el Cambio cosechó algo más del 30% de los votos, mientras que el sobrino del expresidente Carlos Menem, solo la mitad. El ganador, como se esperaba, fue el oficialista Frente de Todos. Aunque Martín Menem estruvo por arriba de los dos dígitos mínimos que espera Milei de sus candidatos y candidatas, la diferencia con el segundo lugar fue mucha.

Quintela anota el primer triunfo peronista de 2023 en La Rioja y no hay batacazo de Milei

"Javier Milei es un desastre": el diagnóstico de Carlos Maslatón por la elección de La Libertad Avanza

No es la primera vez que el candidato de Milei hace aguas en las elecciones provinciales. O, por lo menos, no "descolla" como arrojan algunas encuestas. Ya le ocurrió en Río Negro y Neuquén. En ambas provincias patagónicas, en donde se produjo el debut del espacio de Milei en terreno provincial, los resultados fueron pobres. Carlos Eguía y Ariel Rivero salieron cuartos y no superaron el 10% de los votos.

La semana pasada, comunicado mediante, los libertarios avisaron que, salvo un puñado de casos, el partido de 'El Peluca' no acompañaría las elecciones provinciales adelantadas. El libertario no quiere llegar golpeado a los comicios nacionales. Y le resta importancia a las derrotas provinciales. Su argumento es que, en esas boletas, su nombre y rostro no aparece .

Ahora bien, dentro de ese puñado de casos a los que el libertario no les retiró su apoyo se encontraba Menem, que ayer quedó muy por debajo de las expectativas. Los resultados en los comicios provinciales, ¿son extrapolables con la elección nacional?

El director de Synopsis, Lucas Romero , diferencia el caso Menem de Eguía y Rivero. Para Romero, Menem es "el primer candidato que Milei realmente asume como propio, incluso ha hecho mucho más esfuerzo que con otros para que le vaya bien".

Hecha esta aclaración, el analista alude a tres factores que podrían explicar el mal resultado de Menem. El primero es, precisamente, que el candidato no era Milei. Al final del día, por más apoyos que coseche un dirigente, el que compite es el candidato a secas.

Es por eso que, para Romero, hay que tener en cuenta el perfil del competidor y la simpatía que genere en el electorado local. " Un problema puede ser el candidato ", sintetiza.

El segundo factor al que alude el director de Synopsis es la estructura. Una de las principales desventajas que tiene Milei -según Romero- es que, por liderar un partido nuevo, "quizás no tenga la estructura suficiente para competir vis-à-vis con las fuerzas más tradicionales".

Romero se refiere a si La Libertad Avanza cuenta con el número suficiente de fiscales, así como también si logró desplegar una organización en los diferentes distritos como para poder traccionar el voto. "Los procesos electorales no solamente son campañas y el candidato en la tele o en los medios, es un complejo mecanismo en donde actúa mucha gente y esa gente hace que el resultado electoral sea tal o cual", ahonda Romero.

Por último, el director de Synopsis alude a la agenda local. Y lo grafica de la siguiente manera: "Por ejemplo, la problemática de la inseguridad no aparece en la agenda nacional; la gente no demanda seguridad en la discusión nacional, sino en la provincial. Entonces, una figura que puede tener capacidad de responder frente a esa agenda a nivel local, quizás no tenga la posibilidad de responder a nivel nacional y viceversa".

Y, a la inversa, Milei habla de un tema que no se les reclama a los gobernadores: la situación económica. Y, en ese punto, el anarcocapitalista ofrece soluciones que lo vuelven un "candidato atractivo".

Para el politólogo Andrés Malamud , el resultado de ayer en la provincia de La Rioja era lo "esperable". "La política subnacional argentina es muy estable" , señala Malamud, y remarca que, desde 1983 a la fecha, en las elecciones a gobernador el oficialismo gana, en promedio, 20 provincias de 24. En este sentido, agrega: " Milei representa el hartazgo nacional, no los conformismos provinciales ".

En consonancia con Romero, Malamud también hace una diferenciación de agendas al señalar que los votantes no les adjudican la crisis económica a los mandatarios provinciales. La mira, por estos temas, siempre apunta a los Ejecutivos nacionales.

Y agrega otro dato: "la casta" a la que tanto apunta Milei en sus discursos "es, por definición, lejana y ajena, mientras los gobernantes locales aparecen cercanos y propios".

Martín Menem cosechó cerca del 16% de los votos.





Demasiadas expectativas puestas en Milei

"No me parecen mal los resultados", aclara el politólogo Julio Burdman a propósito de los resultados en La Rioja. "Lo que pasa es que se habían creado expectativas demasiado altas para un partido nuevo". "Conclusión provisoria: no lo veo mal, veo demasiadas expectativas sobre lo que podía lograr", continúa.

"Lo que está pasando en las elecciones locales es menos extrapolable que nunca al plano nacional, porque estamos teniendo niveles de desdoblamiento similares a la de 2003", resalta Burdman al señalar que este año, en el que 18 de los 24 distritos votan en días distintos para elegir cargos provinciales y nacionales, "tenemos elecciones locales totalmente provincializadas con oficialismo que están arrasando en todos los casos".

La única excepción, por ahora, fue Neuquén. Aunque, para el politólogo, como Rolando 'Rolo' Figueroa tenía un pasado en el MPN, lo que vivió esa provincia patagónica fue "una especie de interna abierta"

Pero además de la "hiperprovincialización de la política provincial" de la que habla Burdman, en la que cada vez cobran mayor fuerza los partidos provinciales en detrimento de las dos coaliciones más fuertes a nivel nacional: Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el analista político pone la lupa en "el nivel de desenganche que propone el desdoblamiento electoral masivo entre las elecciones presidenciales y de gobernador".

Este fenómeno, para Burdman, hace que Milei termine siendo "un candidato solo presidencial". Y señala que el propio libertario lo reconoce cuando dice que, en caso de ser electo Presidente, "va a utilizar el referéndum como arma". Este reconocimiento, para el politólogo, se observa en la decisión del partido La Libertad Avanza de bajar candidatos locales "por falta de acuerdos o de masa crítica local".

Sobre este punto, Burdman explica que Milei "está reconociendo que él es un partido presidencial prácticamente". Y agrega: "La elección presidencial va a ser otra cosa". El politólogo se remonta a las elecciones de 2003, cuando también se registró un importante número de desdoblamiento en las elecciones provinciales.

En aquel entonces, fueron varios los candidatos que, pese a no tener armado nacional, cobraron un lugar protagónico, señala Burdman. Y menciona los siguientes ejemplos: Ricardo López Murphy, Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió. Los tres resultaron competitivos en las presidenciales.

El decepcionante resultado del sobrino de Menem en Anillaco, la tierra en donde nació el expresidente

De qué se tratan las dos reformas constitucionales que se ponen en juego este domingo

¿Conclusión? Para Burdman, el nivel de desdoblamiento que hay en esta elección, al que define como "masivo", hace que haya candidatos que puedan llegar a ser competitivos "aún sin tener armada local".

"La campaña en las provincias tiene un tinte diferencial porque depende de la realidad de cada lugar y suele tener un discurso provincialista", plantea Julieta Waisgold , consultora en Comunicación Política, especialista en estrategia y discurso.

Por eso, Waisgold insiste en que "el comportamiento electoral de las provincias tiene que leerse en clave provincial. El resultado electoral de La Rioja posiblemente tenga que ver con que el partido de Milei no tiene una estructura territorial sólida y también con que la figura más fuerte instalada es él mismo"

Asimismo, la consultora remarca que, en un escenario tan cambiante, como el actual, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que el hecho de que a nivel nación haya votantes que se inclinen por un candidato outsider no implica que en las provincias pase lo mismo .

¿La segunda? "Habrá que ver cómo progresa la fotografía del crecimiento de Milei a nivel nacional una vez que estén todos los nombres de los jugadores arriba de la mesa".