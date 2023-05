Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich bajaron un cambio en la interna: qué se dijeron

Más coincidencias que diferencias exhibieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las ponencias que realizaron en AmCham. Es verdad que no se presentaron juntos, pero el hielo que seguramente todavía los distancia pareció empezar a derretirse. Por lo menos, ante el público.

Todavía más. En una actividad que el Jefe de Gobierno realizó por la mañana a primera hora, ante una pregunta periodística, fue contundente: "basta de teorías conspirativas", se quejó frente a las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner que busca implicar a la ex ministra de Seguridad en el atentado contra su vida.

En los campamentos de ambos reconocieron que el pedido que Mauricio Macri realizó a la mesa nacional del PRO estaba surtiendo efecto. Las encuestas deben haber influido, ya que hay fuertes trascendidos de una caída notable de la intención de voto en Juntos por el Cambio en beneficio de la marca de Javier Milei, La Libertad Avanza.

También en sus discursos, moderados ambos por el periodista Alejandro Fantino, las diferencias fueron menores. Más de estilos y de tiempos, de personalidad. En los lineamientos generales las posiciones fueron muy similares aún en lo referido al ingreso del diputado libertario a la coalición opositora. "Él ya dijo que no", dijo Bullrich. "No tiene sentido seguir hablando de un tema sobre el que el mismo Milei ya se pronunció", puntualizó Larreta.

Bullrich: carácter y determinación

Bullrich hizo foco en sus atributos personales. "El país transita el momento exacto para una figura con personalidad, con determinados, con carácter", afirmó. Y agregó: "En un país con dificultades y problemas profundos, el carácter y la determinación son una necesidad. Voy a tener esa posibilidad (de ser presidente) porque es un momento exacto para una personalidad como la mía".

Sobre su política económica ratificó el bimonetarismo, pero "con un tipo de cambio único", alejándose de la dolarización que propone Milei. Para Bullrich, el dólar que regiría en ese sistema sería un promedio entre el dólar oficial y el dólar blue y aclaró que para que eso suceda, el Banco Central debería estar fortalecido con reservas". Desde el público la acompañaban Luciano Laspina, Eduardo Amadeo, Federico Pinedo y Alberto Förigh.

Rodríguez Larreta: construcción de apoyo, experiencia y equipo

No tuvo demasiadas diferencias en materia económica con Rodríguez Larreta, aunque aseguró que implementará "un solo tipo de cambio", al que se llegará en un proceso de tiempo, "no más de un año". También prometió que el ordenamiento de la economía no llevará demasiado tiempo. "¿Tres años?", preguntó Fantino. "No, mucho menos, pero tampoco quiero dar fechas precisas, aún no sabemos cómo nos dejarán las cuentas", afirmó.

En cuanto a su personalidad hizo foco en la importancia de convocar a profesionales expertos en los temas y con capacidad de trabajar en equipo. Le sumó otro perfil a un eventual gobierno suyo. "Tendré un responsable del Ministerio de Economía de verdad y plenipotenciario, con un poder integral, un ministro de Economía de verdad", aseguró. Y ante la consulta de si sería alguien con el perfil de Sergio Massa dijo: "tipo Sergio Massa, Roberto Lavagna o Domingo Cavallo".

Y no quiso profundizar sobre las reformas necesarias. "Las diferencias la va a hacer quien sea capaz de construir el apoyo político para aprobar las reformas y mantenerlas en el tiempo. Ese va ser el que haga historia. Hasta ahora no se ha logrado", dijo. Destacó la importancia de la experiencia a la hora de hacerse cargo de una gestión.

También fue elogioso de Bullrich. "Admiro su capacidad de trabajo y su personalidad", aseguró. Ella, antes, había expresado que en caso de ganar las PASO convocaría el mismo día a Rodríguez Larreta y su equipo a trabajar juntos.

Como en otras oportunidades, la ex Ministra de Seguridad terminó divertida. Ante la pregunta de su responsabilidad en el atentado contra la Vicepresidenta, fue simpática y directa: "bullshit" fue toda su respuesta.