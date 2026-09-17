CNBV saca del sistema a una Sofipo y una Unión de Crédito.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P., para organizarse y operar como sociedad financiera popular (Sofipo), por lo que la entidad quedó impedida para realizar operaciones y deberá entrar en un proceso de disolución y liquidación.

La decisión fue acordada por la Junta de Gobierno de la CNBV en su sesión ordinaria del 31 de agosto de 2026 y formalizada mediante un oficio fechado el 7 de septiembre, con fundamento en el artículo 37, fracción V, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP).

De acuerdo con la resolución, la Comisión determinó que la causal de revocación prevista en dicha fracción de la LACP quedó debidamente acreditada, por lo que procedió a retirar la autorización que tenía Acción y Evolución para operar como Sofipo.

Acción y Evolución tenía su domicilio registrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CNBV también revoca autorización a Unión de Crédito

La CNBV también retiró la autorización de Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales, S.A. de C.V., para continuar realizando operaciones como unión de crédito.

En este caso, el organismo determinó que quedó acreditada la causal de revocación establecida en el artículo 97, fracción IX, de la Ley de Uniones de Crédito (LUC), por lo que procedió a revocar su autorización para operar bajo esta figura.

La resolución también fue aprobada por la Junta de Gobierno de la CNBV durante su sesión ordinaria del 31 de agosto de 2026, aunque mediante el Acuerdo SEXTO, mientras que la revocación de Acción y Evolución correspondió al Acuerdo OCTAVO.

Al igual que en el caso de la Sofipo, la revocación tiene efectos sobre la capacidad de la entidad para continuar realizando operaciones.

A partir de la notificación de la resolución, la Unión de Crédito Mexicano de Servicios Profesionales quedó imposibilitada para operar y deberá ponerse en estado de disolución y liquidación, conforme al artículo 99 de la Ley de Uniones de Crédito.

La entidad tenía registrado su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Ambas entidades salen de operación

Con estas resoluciones, la CNBV determinó la salida de dos entidades financieras bajo figuras distintas: una sociedad financiera popular y una unión de crédito.

En ambos casos, el proceso contempla no sólo la pérdida de la autorización para operar, sino también el inicio de una etapa de disolución y liquidación, de acuerdo con las respectivas leyes que regulan a estas entidades.