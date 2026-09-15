Ya es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito los conductores nacidos entre 1946 y 1966 renovarán la licencia de conducir cada 5 años

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La edad del conductor determina cuánto tiempo permanece vigente una licencia de conducción en Colombia. La normativa establece períodos diferentes para quienes manejan vehículos particulares y obliga a realizar nuevamente el trámite una vez vencido el documento.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 197 del Decreto 019 de 2012, las licencias para vehículos particulares tienen una vigencia de cinco años para las personas que se encuentran entre los 60 y los 80 años.

En 2026, este rango comprende, de manera aproximada y dependiendo de la fecha exacta de cumpleaños, a personas nacidas entre 1946 y 1966.

¿Qué conductores deberán renovar la licencia cada cinco años?

La legislación colombiana divide la vigencia de las licencias particulares en tres grupos según la edad del titular:

Menores de 60 años: la licencia tiene una vigencia de 10 años.

Entre 60 y 80 años: deberán renovarla cada 5 años.

Mayores de 80 años: tendrán que realizar el trámite todos los años.

Por lo tanto, una persona que ingresa al rango de entre 60 y 80 años pasa a estar alcanzada por el período de vigencia de cinco años establecido por la normativa.

La situación es diferente para quienes conducen vehículos de servicio público. En estos casos, las licencias tienen una vigencia de tres años para los menores de 60 y de apenas un año para quienes superan esa edad.

¿Qué requisitos se necesitan para renovar la licencia?

La renovación no consiste únicamente en solicitar un nuevo documento. El conductor deberá someterse nuevamente a un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz para acreditar que mantiene las condiciones necesarias para manejar.

Además, deberá estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y encontrarse al día con las multas por infracciones de tránsito debidamente ejecutoriadas. El Ministerio de Transporte señala que el examen debe realizarse en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

¿Qué pasa cuando el conductor supera los 80 años?

Al superar los 80 años, la vigencia se reduce considerablemente. Para conducir un vehículo particular, la persona deberá renovar su licencia anualmente, siempre que reúna las condiciones exigidas para obtener el nuevo documento.

La normativa no establece una edad máxima que, por sí misma, impida conducir. El Ministerio de Transporte aclara que una persona puede continuar renovando su licencia mientras cumpla los requisitos correspondientes.