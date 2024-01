Mensajes cruzados entre el Gobierno y los gobernadores de JxC: qué pasa con ganancias, retenciones y jubilaciones

Los gobernadores de Juntos por el Cambio y los alfiles que representan en la al Presidente Javier Milei se encuentran en una ríspida negociación sobre puntos clave de la ley ómnibus. Las tangentes que se encuentren entre ambas partes determinarán si el tratamiento del proyecto en el plenario de comisión y la eventual media sanción en la Cámara de Diputados se da antes de fin de mes , tal y cómo quiere el oficialismo. En tanto, la amenaza por la suba o no del impuesto a las Ganancias sigue vigente.

Si bien hay puntos que están en cuestionamiento, hay dos segmentos que todavía no encuentran puntos de acuerdo: el futuro de la movilidad jubilatoria y la política de retenciones sobre diversos productos primarios . Entre los mandatarios provinciales también hay interés por una muestra de flexibilidad del Gobierno sobre la no privatización de empresas públicas como YPF, Banco Nación y Arsat , las cuales consideran vitales para sus economías regionales.

Desde Casa Rosada todavía no brindan certezas sobre cuánto están dispuestos a ceder en la negociación con los diez gobernadores de la coalición cambiemita. Aun así, reconocen que del visto bueno de estos referentes depende que sus representantes en el Congreso acompañen el dictamen que busca impulsar el Gobierno .

"Hay algunos diputados que son satélites de ellos mismos, pero sabemos que una gran mayoría responde sí o sí al gobernador de su provincia", indicó a El Cronista una fuente de Presidencia que permanece en la negociación con los legisladores cambiemitas.

La negociación y la amenaza que lanzaron ambos bandos

El Gobierno está obligado a consensuar con bloques opositores para salir adelante con el proyecto. Los gobernadores cambiemitas advirtieron que, de no lograrse un acuerdo en esos puntos básicos, buscarían impulsar un dictamen propio, que tendría modificaciones más gruesas del articulado original.

Desde el mileismo descreen de que la amenaza pudiera llegar a prosperar . Ven más probable que los opositores puedan demorar el tratamiento de la Ley Bases que impulsen un dictamen propio. Aun así, las especulaciones que puedan realizar los diputados del bloque de La Libertad Avanza corre a contramano del vencimiento del período de sesiones extraordinarias: el principal pedido del Presidente hacia sus legisladores fue que la media sanción debía ocurrir antes de febrero.

Francos reunido con gobernadores en el Salón de los Escudos de Casa Rosada.

Otro de los pedidos fue que "el espíritu de la ley no sea modificado" . Una definición algo ambigua, y más con Milei afuera del país. El debate interno surge entre los más dialoguistas y los intransigentes: alfiles libertarios que merodean la Casa Rosada y el Congreso han sido escuchados repitiendo un aforismo que no deja lugar a interpretaciones: "Si no lo quieren, que no lo voten".

Esto dista de cierto espíritu colaboracionista que empezó a mostrar el bloque libertario en los últimos días, en particular con episodios que molestaron a los gobernadores.

Los dos principales ejemplos son los apartados de la Ley Bases que incluían desregulaciones y cambios de raíz en sectores estratégicos para diversas provincias como la actividad pesquera y los biocombustibles, quienes presagiaban un desastre productivo en sus distritos en caso de que aquellas normas prosperaran. A través de la mediación del ministro del Interior Guillermo Francos , el Presidente encomendó a su equipo legislativo a que hicieran caso a esos pedidos.

Qué puede pasar con las retenciones, jubilaciones y ganancias

En tanto, todavía hay una fuerte disputa alrededor de las retenciones . Entre los incrementos propuestos por el Gobierno se contabilizan una tasa de exportación general que aumenta la alícuota en los granos y de productos industriales al 15%, una elevación del piso para harina y el aceite de soja del 31 al 33% y un aumento de 0 a 8% para el vino. Los gobernadores se oponen a ello.

Incluso esto generó un dilema en algunos diputados libertarios como los mendocinos, quienes llevaron como consigna de campaña la eliminación de las retenciones y debieron afrontar de un momento para el otro que el Ejecutivo propusiera ocho puntos de alícuota para el vino. "Todos nos estamos comiendo cosas que no nos gustan tanto, pero hay que acompañar el proyecto que quiere Javier" , indicó un legislador de LLA de otra provincia a este medio.

Milei propone una suba de retenciones y la negociación de una nueva fórmula jubilatoria.

La cuestión de las jubilaciones también se presagia como uno de los principales temas a seguir. El Presidente quiere eliminar la ley de movilidad actual y que los próximos aumentos sean establecidos por él hasta la discusión de una nueva fórmula. Los diputados opositores ya marcaron su negativa a esto porque sería una atribución significativa para el mandatario y que podría resultar -cómo viene siendo siempre- una herramienta de ajuste en el marco del programa de recorte fiscal.

Fuentes cercanas a Milei indican que "hasta ahora los aumentos se irán dando como se viene haciendo" y que la idea es que se pueda debatir una nueva ley en marzo. El componente que destrabaría la negociación es que la fórmula jubilatoria temporaria tenga una indexación con el nivel de precios. El Gobierno lo está evaluando .

Ambas medidas resultan de vital importancia para el ministro de Economía Luis Caputo, quien ya avisó que, si la ley ómnibus no prospera, el ajuste será aún mayor y que el superávit fiscal del 2% prometido con el FMI "no se negocia".

Cómo negociación complementaria, Milei y los gobernadores mantienen como cuenta pendiente la reversión del impuesto a las Ganancias, algo que ayudaría a las arcas públicas nacionales y provinciales, dado que es coparticipable.

Sin embargo, el libertario no lo puso en su proyecto de Ley Bases. Aunque algunos indican que "no quería manchar con ese impuestazo" el proyecto de ley con el que busca que lo recuerden a posteriori, muchos en LLA también marcan que fue una estrategia para la negociación. Incluso, un importante funcionario ha advertido en privado que "si la ley ómnibus no sale como quiere el Gobierno, la vuelta de Ganancias no se hace" . Las negociaciones prosiguen.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por lo pronto, los diputados libertarios no cuentan con la presencia física de Milei en el país, que volverá mañana por la mañana proveniente de Davos. El despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, funciona hoy como el centro logístico dónde se está cocinando el dictamen oficialista.

Los alfiles libertarios que colaboran con esto son, por decir algunos, José 'Cochi' Rolandi, mano derecha de Posse; Eduardo 'Lule' Menem, primo de Martín y principal operador legislativo de LLA; y Omar de Marchi, secretario de Relaciones Parlamentarias.